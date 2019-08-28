Осень 2019: будем носить прозрачные платья и использовать нюдовые оттенки

Сентябрь наступает через несколько дней, и хотя нам жаль расставаться с летом, пора заглянуть в будущее. Например, узнать, какие сюрпризы приготовила женская мода в наступающем сезоне.

Прозрачные ткани

Сексуальный тренд, который кажется непривычным только с первого взгляда. На самом деле, прозрачные платья и топы создают впечатляющий контраст с грубыми жакетами из твида или объемными пальто, подчеркивая женственность и хрупкость .

Клетка

Продолжает править бал еще со времен весны. В новом сезоне она стала ярче, крупнее и контрастнее — если выбрать классическое черно-белое сочетание, то можно сразу попасть в модную десятку.

Очень длинные брюки

Новый сезон ставит перед модницами непростой выбор между красотой и практичностью. Впрочем, когда он решался в пользу последней? Новый тренд осени — на очень длинные брюки, прямые или расклешенные — продемонстрировали несколько брендов. Например, Fendi, с одной стороны, делает ноги визуально длинней, но стиральной машиной придется пользоваться чаще.

Благородные оттенки

Нюдовые оттенки, цвет какао, молочного и горького шоколада, прочее аппетитное благородство можно невооруженным глазом заметить в новых коллекциях как дорогих брендов Max Mara, так и вполне доступных H&M.

Ярко-оранжевый и другие

Цвет апельсина тоже относится к теплой натуральной гамме. Но все же он стоит особняком за счет своей жизнерадостной яркости. На «Неделях моды» оранжевой витальности добавили в свои коллекции Oscar de la Renta и другие. Хотя одним только апельсиновым цветом дело не ограничилось, и встречать осенние дожди дизайнеры предлагают также в одежде цвета «электрик» и ослепительно-розовом.

Семидесятые

Врочем, коричнево-оранжевая гамма и длинные брюки вписывается в генеральную тенденцию сезона осень 2019 — триумфальное возвращение в семидесятые, которое не раз проявило и проявит себя. Джинсы клеш, длина — миди, А образный силуэт в юбках и платьях, характерные принты и банты — вдохновляемся образами героинь из «Служебного романа».