Парфюмерия: 3 новых женских аромата для лета 2020

Когда за окном цветущий май, это навевает на мысли о новых духах. Для тех, у кого есть желание парфюмерных перемен, которое еще не воплотилось в жизнь, редакция altapress.ru подготовила мини-подборку новых женских ароматов лета 2020.

Мы нашли три новинки женской парфюмерии с отчетливым летним характером, которые появились недавно, но уже доступны барнаульским покупателям.

Фруктовый: Be Delicious Summer Squeeze от DKNY

Премьера 2020 года для поклонников знаменитой «вкусной» коллекции Be Delicious от Donna Karan. Новый аромат, как ясно из названия — это квинтэесенция солнечного летнего дня, бодрящего, как цитрусовый фреш. В верхних нотах композиции собраны три главных цитруса: апельсин, грейпфрут и мандарин, приправленные имбирем.

В нотах сердца: карановское фирменное яблоко в нежной компании с иланг-илангом, ландышем жасмин с узнаваемым древесный аккордом в базе вместе с мускусом и ванилью. В сети «Л'Этуаль» туалетная вода Be Delicious Summer Squeeze от DKNY продается 4550 за 50 мл без скидок и акций.

Цветочно-фруктовый: Irresistible от Givenchy

Givenchy выпустили новый оригинальный аромат для лета 2020, который интересен тем, что это не фланкер популярной серии Very Irresistiblе, а смена концепции, что видно по дизайну флакона. Не смотря на преемственность в названии, композиция аромата принципиально другая.

Над новой «Одержимостью» работали сразу три парфюмера: Доминик Рольон (автор многих известных парфюмов, в том числе — Amor Amor от Cacharel), Фани Балль и Анн Флипо. В итоге получился аромат, композиция которого строиться вокруг смелого сочетания аккордов розы и светлого дерева. Также в этой мелодии есть ноты груши, амбретты, ириса, кедра и янтарного дерева.

Туалетная вода Irresistible от Givenchy например, в сети «Рив Гош» стоит 5 295 рублей без скидок за 35 мл.

Акватический: Heal Your Mind от Mugler

Хотя премьера Heal Your Mind состоялась в конце 2019 года, его все-таки можно включить в подборку, поскольку это свежий (и по дате появления, и по типу) парфюм. К тому же — очень летний. Аромат подходит для женщин и мужчин и интригует описанием композиции в официальном релизе: «Аккорд океанских брызг в сочетании с нотами лаванды цвета индиго раскрывает многочисленные грани композиции. Секретная нота Т приглашает в чувственное путешествие, которое навсегда останется в сердце.»

Интересна и лаконичная пирамида запаха: всего две ноты лаванда и загадочная нота Т, под которой скрывается серая амбра. Стоимость туалетной воды Heal Your Mind от Mugler объемом 100 мл в сети «Л'Этуаль» 4900 рублей без скидок.