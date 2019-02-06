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6 февраля -21°C

Подарки на 14 февраля: как мужчине не запутаться в женских трусиках

Полезная информация для мужчин, которые выбирают подарок девушке на 14 февраля или 8 Марта: какие модели женских трусов бывают и чем они отличаются с точки зрения того, что показывают, а что скрывают.

Нижнее белье Triumph
Нижнее белье Triumph
архив салона нижнего белья Triumph

Кроме всем известных, но уже неактуальных стрингов, существует много чего интересного в магазинах нижнего белья Барнаула.

Шорты — как понятно из названия, закрытые трусики со средней или высокой посадкой, бедра и ягодицы полностью закрыты. Выгоднее всего смотрятся на девушках с длинными ногами и спортивной фигурой.

Хипстеры — шорты с низкой посадкой, часто кружевные. Закрывают бедра, красиво подчеркивают ягодицы.

Слипы — удобная модель для повседневной носки, чаще всего гладкая, с минимальным количеством декора. Ягодицы закрыты, бедра достаточны открыты, посадка низкая и средняя.

Брифы — более открытая модель, чем шорты. то-то среднее между ними и слипами.

Бразильяна — модель с высокой посадкой, достаточно сильно открывающая бедра и ягодицы.

Танга — модель, в которой передняя и задняя часть соединяется между собой маленькой полоской ткани или кружев, бедра в ней полностью открыты.

Тонг — модель с низкой посадкой и очень открытыми ягодицами. Гибрид хипстеров со стрингами.

Ретро называют модель с очень высокой талией, закрытыми бедрами, напоминающие белье 50-х годов прошлого века. Обычно бывают с кружевами, атласом или шелком.

Ранее мы рассказывали о том, какие бывают виды бюстгальтеров.

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