Пояс с древности: ремень мужской, как и с чем носить

Ремень — самый древний представитель этого джентельменского набора, с него и начнем. Как выбрать и носить мужской ремень — в нашей статье.

Часы, обувь, галстук, ремень — вот, пожалуй и все мужские аксессуары. Но, именно потому, что их мало, каждому в отдельности приходиться уделять повышенное внимание.

Прообраз современного мужского ремня, пояс, был впервые упомянут еще в записках Геродота в пятом веке до нашей эры, когда он писал о скифских племенах.

Пояса и ремни в мужском костюме, в разных культурах, веками играли важную роль — на них висело оружие и кошельки, по узорам и исполнению определялось происхождение владельца. Впрочем, роль статусного аксессуара осталась у ремня и сейчас — это как раз тот случай, когда экономить нельзя. Качественная натуральная кожа и никаких компромиссов — если, конечно, мужчине важно как он выглядит в глазах окружающих. Текстильные варианты допустимы только для летних брюк из легкой ткани и шорт.

О чем стоит помнить, выбирая мужской ремень? Хотя современный мужской гардероб живет уже по довольно демократичным законом, но, правила все-таки есть. И, главное из них: к классическим костюмом носить классический ремень, а к джинсам и хлопковым брюкам — ремень в стиле casual.

Как отличить один от другого? Классика ремневого жанра — это гладкий ремень без тиснения коричневого, черного цвета (для любителей ярких костюмов можно и других темных цветов, в тон костюму, например, синий) шириной от 3 до 3,5 см, с двумя шлевками.

Главное отличие классического ремня от более расслабленного casual — собрата — это длина и пряжка. Пряжка — максимально скромная, лаконичная и тонкая, без декоративных элементов. Что касается длины классического ремня, но она должна превышать длину пояса брюк не больше чем на 5 сантиметров.

По цвету и типу кожи классический ремень должен сочетаться с обувью, а цвет металла пряжки — с часами и другими металлическими аксессуарами. Причем не только по принципу «серебро\золото». Важно так же совпадение фактуры — матовый металл или блестящий и его оттенок. Так же не допустимо сочетание в одном наряде ремня и подтяжек. Кстати, очень полным мужчинам стилисты рекомендуют выбирать последние — это и удобнее и визуально меньше подчеркивает живот, чем ремень.

В подборе стиля casual больше вольностей: пряжки могут быть крупные, с логотипами, необычными элементами. И сам ремень шире и длиннее. Что касается цвета, то в повседневном наряде как раз правило ремень и обувь одного цвета — считается старомодным.

Лучше выбирать ремень в одной гамме, но другого оттенка или контрастный по цвету. Но цвета металла пряжки и аксессуаров (кроме обручального кольца) и фактуры все равно должны совпадать. Так же считается моветоном когда черный ремень носят со светлыми брюками, не говоря уже об обратном.