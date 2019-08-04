Правильное питание: 5 продуктов, которые позволят коже дольше оставаться молодой

Какие продукты должны быть в рационе женщины, чтобы ее кожа была здоровой и ухоженной? Altapress.ru подготовил подборку пяти полезных продуктов питании для женщин после 40.

Поскольку старение — процесс, который происходит с организмом в целом, то косметологи рекомендуют в первую очередь изменить некоторые привычки. Рацион — первое с чего стоит начать. Особенно сбалансированное питание важно в периоды перестройки организма — ведь после 40 обычно начинается изменение гормонального фона, на которое кожа реагирует одной из первых. Также в этот период уже заметно снижается выработка собственного коллагена и эластина. Восполнить дефицит нужного помогут следующие продукты.

Соевые продукты

Тофу и другие продукты из сои рекомендуются не только вегетарианцам, в качестве источника полноценного белка, но и женщинам определенного возраста. Это связано с тем, что соя содержит фитоэстогены, которые нужны женскому организму в том случае, если снижена выработка собственных гормонов. Еще один важный эффект от регулярного употребления тофу и компании — повышения чувствительности кожи к собственным эстрогенам.

Красная рыба

Очень важное правило для красоты кожи (и не только ее) — женский организм должен получать достаточное количество жиров — не меньше 15 г в день. В рационе обязательно должны быть продукты, богатые жирными кислотами омега 3. Поэтому употребление жирной морской рыбы обязательно.

Красная рыба ССО

К тому же, лосось, горбуша, кета и прочие виды красной рыбы (а также другие морепродукты) содержат цинк. А этот микроэлемент имеет огромное значение для кожи — он стимулирует синтез коллагена и эластана, микроциркуляцию крови, регулирует работу сальных желез. В общем, именно он отвечает за хороший цвет лица.

Зеленый чай

Этот продукт широко известен своими оздоровительными свойствами, в том числе, и для кожи. Нутрициологи считают, что при регулярном употреблении этот напиток способен снизить риск возникновения ряда заболеваний. Что касается кожи, то для нее важно, что в зеленых сортах чая содержится катехины, которые замедляют старение и укрепляют капилляры, и фитонутриент EGCG — мощный антиоксидант.

Облепиха

Витамин С — один из главных помощников в борьбе со свободными радикалами. Он также способствует выработке коллагена, нейтрализуют свободные радикалы, помогает восстановлении тканей кожи. Конечно, природных источников аскорбиновой кислоты много, но особенное внимание стоит обратить на местные сезонные продукты. Например, на ягоды облепихи — они богаты не только витамином С, но и витаминами В1, В2, РР, роль которых трудно переоценить для кожи. РР, например, способствует поддержанию тонуса мимической мускулатуры.

Облепиха ССО

Авокадо

Хоть и экзотический и далеко не местный продукт, но так же достоин активного присутствия в рационе питания из-за большого перечня отличных свойств. Например, этот фрукт отлично усваивается организмом.

Что касается самого витамин Е, который называют «витамином молодости», он оберегает липидную мантию кожи, уменьшает пигментацию, улучшает насыщение клеток кислородом, да и вообще замедляет процессы старения кожи. Кроме того, авокадо — один из чемпионов по содержанию полезных мононенасыщенных жиров.