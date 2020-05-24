Есть полезные продукты с безупречной репутацией. Но их мало. Гораздо больше еды, полезность и вред которой стоят под вопросом. То ученые считают, что их надо есть, то — не надо, то опять — надо. Мы нашли 5 продуктов, репутацию которых диетологи восстановили.

Поскольку наука на месте не стоит, то и открытия делает регулярно, зачастую отрицающие предыдущие

Сало

Сало имеет как своих сторонников, там и противников. Правда, тут речь идет только о вкусовых достоинствах, по поводу пользы даже сторонники сильно сомневаются. А зря -в свином сале имеется не только жир, соль и калории, а что-то гораздо более ценное — арахидоновая кислота, которая, как это не парадоксально звучит, нормализует холестериновый обмен. В общем, кусочек-два (но не больше!) сала в день полезны для костей, мозга и сердца.

Яйца

Главное обвинение против куриных яиц — это высокое (190 мг) содержание холестерина в желтках. Долгие годы считалось, что именно этот продукт нужно исключить первым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гиперхолестеринемией. Но, несколько лет назад исследования ученых из американского Университета Коннектикута доказали, что регулярное употребление яиц не повышает общий уровень холестерина в крови. Что касается полезных веществ яйца, их немало: лецитин, витамин D, холин, легкоусвояемый белок.

Продукты ССО

Рыбные консервы

Казалось, бы классика вредности — консервация. Но есть важное уточнение: самую большую и действительно серьезную опасность из-за бактерии ботулизма представляют собой продукция домашнего консервирования.

Рыбные же консервы, промышленного производства выполненные с соблюдением требований ГОСТа, — другое дело. Их, по мнению врачей -диетологов Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, иногда вполне допустимо употреблять в пищу. В такой рыбе сохраняется белок, витамины групп D и B, фосфор, кальций, цинк. Правда, поскольку в консервах много соли, для ежедневного рациона они не годятся.

Баранина

Баранина считается тяжелым и жирным видом мяса. Сегодня ряд ученых пытаются развеять этот миф, например, известный российский диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. По ее мнению, баранина во- первых, менее калорийна чем говядина и индейка, и более экологична, поскольку овцы едят натуральные корма. Правда, Люди с заболеваниями желчевыводящих путей это мясо все-таки не рекомендуется.

Продукты ССО

Сливочное масло

В начале двухтысячных все дружно перешли на растительные масла, отвернувшись от животных жиров, в том числе и масла. Причина все та же — высокое содержание холестерина. А, между чем, в умеренных количествах этот продукт полезен в первую очередь, для женской красоты. Ведь в нем есть жирорастворимые витамины Е, D, А, фосфолипиды.