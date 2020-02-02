Правильное питание: как поднять иммунитет

Сейчас, когда идет сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, мы думаем о том, как уберечься от вирусов. Помимо известных мер профилактики, важно помнить и про питание. Какие продукты укрепляют иммунитет?

Конечно, речь совсем не идет про то, что еда заменит лекарства, или одним изменение рациона можно добиться удивительных результатов. Но, все-таки, правильное питание играет важную роль, создавая для работы организма благоприятные или неблагоприятные условия. Какие продукты — союзники нашего иммунитета в время вспышки ОРВИ, помимо всем известных меда, лимона и чеснока?

Имбирь

Свежий корень имбиря — не такое популярное, как лимон средство, но достойное внимания. Почему? Это мягкий природный иммуностимулятор, в котором есть и витамины группы В и аминокислоты. Кстати, для синергетического эффекта натуропаты советуют пить чай с натертым имбирем, лимоном и медом. Против такой тройной бомбы вирусы точно не устоят.

Клюква

У этой северной ягод есть два ценнейших: во первых, она сохраняет все свои полезные вещества при долгом хранении тепловой обработке. Во -вторых, помимо содержания витамина С, аминокислот, и прочего, она обладает удивительным свойством — мешает микробам прикрепляться к стенкам клеток. Так что стакан клюквенного сока в опасный период повышает шансы выйти из сезона простуд с наименьшими потерями.

Рыба ССО

Жирная рыба

Казалось, бы при чем тут рыба? А вот при чем в скумбрии, семге, кете, селедке есть важный важный дуэт — аминокислоты, которые помогают функционировать иммунитету и жирные кислоты омега-3. Функция последних, помимо прочих — уменьшать воспаление.

Квашеная капуста

Традиционный русский зимний продукт — дешевый, сердитый и очень полезный. Чем же? Во первых, высоким содержанием витамина С, по разным данным, в зависимости от метода засолки, в 100 граммах квашеной капусты его может быть от 30 до 70 гр. Есть у капусты еще один секрет — это природный пребиотик, который создает в желудке хорошую питательную среду для полезных бактерий. А, подкрепившись, они встанут на борьбу с вредными.