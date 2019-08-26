Правильное питание: каким должен быть завтрак для каждого члена семьи

Что приготовить на завтрак для семьи, ведь у мамы, папы и ребенка не только разные вкусы, но и разные потребности организма. Так ли полезны хлопья и манная каша, как мы привыкли считать? Что такое «полезный завтрак»?

Завтрак для ребенка

Питание малышей до трех лет — это тема для отдельной статьи. А какой завтрак подойдет старшему дошкольнику или школьнику?

Для растущего организма нужны витамины (особенно Д), кальций, белок. А вот продуктов, которые трудно усваиваются или могут вызвать аллергию, лучше избегать.

Полезные продукты. Завтрак. ССО

То же самое касается и еды с высоким содержанием сахара и консервантов. Поэтому сегодня продвинутые мамы говорят «нет» манной каше (очень много глютена и фитин, который мешает нормальному усвоению витамина D и кальция), готовым творожкам (много сахара). Также не очень подходит для завтрака (особенно дошкольникам) и перловка — поскольку она усваивается хуже других круп.

Чем же кормить ребенка утром по мнению диетологов?

Омлет — особенно запеченный, или приготовленный на пару, для детей, склонных к проявлениям аллергии. Хорошим выбором будут перепелиные яйца. Творог с ягодами, сырники, с минимальным количеством сахара и тоже желательно запеченные. Тут понятно — где творог, там кальций и белок. И, конечно каши: самые полезные — гречневая (она отлично усваивается, содержит марганец, медь, железо фосфор) и овсянка (тоже богата микроэлементами, помогает работе ЖКТ. содержит биотин).

Завтрак для мамы

Для здоровья каждого организма, конечно, важен гормональный баланс, но женский на любые колебания реагирует особенно чутко. Поэтому плохое настроение с утра может быть как раз связано с неправильными пищевыми привычками. Например, слишком большим содержанием простых углеводов и недостатком других веществ в меню, что провоцируют скачки сахара в крови.

Бутерброд с арахисовой пастой и бананом. buzzfeed.com

С недавнего времени адепты здорового питания критикуют хлопья, каши быстрого приготовления и готовые мюсли. Все эти продукты проходят первичную обработку, которая превращает «медленные углеводы» в быстрые.

Из чего же должен состоять полезный завтрак? По мнение нутрициологов, в нем должны присутствовать белки, витамины (особенно группы В, поскольку они повышают уровень энергии), полезные жиры (кислоты омега-3) и пищевые волокна.

В качестве примера они чаще всего приводят такой список утренних продуктов: отварное мясо курицы, индейки, рыба, яйца, орехи, бобовые, авокадо. В качестве источника пищевых волокон и углеводов — ягоды. А один из самых полезных фруктов на завтрак — банан, который является источником калия, витамина В6, и триптофана (отвечает за выработку гормона радости, серотонина).

Ну и — самое главное! — завтраки нельзя пропускать. Даже если времени нет, орехи и банан — гораздо лучший выбор, чем булочка.

Завтрак для папы

Большинство мужчин не страдают такой вредной привычкой, как пропуск завтрака. Наоборот — они обычно вообще никакой разницы не видят между ним, обедом и ужином. И поэтому вполне могут позавтракать и пельменями, если не обнаружат ничего более подходящего. Но диетологи считают: тяжелая еда: жареное мясо, картошка фри, сдоба, гамбургеры, бутерброды с маслом и колбасой и прочее в принципе лучше не есть, а уж на завтрак — тем более. Ведь, помимо прочего, жирная и жареная пища затрудняет пищеварение, что чревато не только чувством усталости, но и проблемами с кишечником.

В Барнауле прошла «сырная» вечеринка , замахнувшаяся на книгу рекордов Гиннесса. Олег Богданов

Каким должен быть полезный мужской завтрак? Питательным и сытным, но полезным и не тяжелым. Из рекомендуемыми диетологами вариантов — омлеты, каши, творог с добавками. И разные полезные виды бутербродов: цельнозерновой или ржаной хлеб с куском отварного мяса, зеленью или овощами.

Сыр вместо мяса тоже подойдет. Главное — без масла.