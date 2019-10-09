Правильное питание: 5 продуктов, помогающих похудеть

После 40 лет у человека замедляется обмен веществ, поэтому лишний вес набирается быстрее, чем раньше, а сбрасывается гораздо хуже. Altapress.ru расскажет, как ускорить метаболизм с помощью некоторых продуктов. Конечно, речь не идет о том, чтобы питаться только ими — но включить некоторые в повседневный рацион их стоит.

Грейпфрут

В этот цитрусе мало сахара, зато много витамина С и клетчатки. Считается, что регулярное употребление грейпфрута способствует снижению уровня холестерина и ускорению обмена веществ. Есть в нем и очень полезный антиоксидант — глутатион. Но следует помнить, что мякоть и тем более, сок этого фрукта нельзя употреблять вместе с некоторыми с лекарствами.

Репа

Старый добрый русский овощ, столь любимый нашими предками и почти забытый современниками, а зря. Кроме дешевизны, он достоин внимания малой калорийностью,(в вареной репе всего 50 Ккал на 100 граммов), большим содержанием кальция и калия, а также витаминов группы В, которые отвечают в том числе и за правильный обмен жиров, белков и углеводов. К тому же репа способствует очищению организма от токсинов.

Кофе

Считается, что чашка кофе после еды способствует ускоренному расщеплению жиров. Именно привычка пить кофе после обильного ужина и обеда — одна из традиций французов, которые, как известно, при всем своем гастрономическом изобилии остаются удивительно стройной нацией. Особенно — дамы.

Сельдерей. Овощи ССО

Сельдерей

Еще один не популярный, но очень перспективный в плане диеты овощ. Мало того, что он тоже способствует снижению холестерина, так еще обладает замечательным свойством — для его усвоения организм тратит больше калорий, чем содержит сам сельдерей.

Пряности

Очень популярный совет от натуропатов и диетологов — заменить в некоторых блюдах соль индийской приправой карри, а сахар — крицей. Почему? Желтая пряность карри прекрасно разгоняет метаболизм, способствует расщеплению жиров, а корица снижает не только уровень сахара в крови, тягу к сладкому и способствует снижению аппетита.