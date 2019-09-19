Правильное питание: 5 простых продуктов, быстро повышающих уровень энергии

Лето закончилось, погода скоро испортится, дни все короче — есть от чего впасть в уныние. Существует даже такое явление «осенняя депрессия» — когда в первые холодные дни люди массово отмечают недомогание, упадок сил и плохое настроение. Как поднять уровень энергии с помощью питания? Altapress.ru подготовил подборку доступных продуктов, которые стоит включить в ежедневное меню, чтобы не чувствовать себя усталым и разбитым.

Яблоки

Главные правила здорового питания, как известно, заключаются во первых, в сезонности, во вторых, в употреблении местных продуктов. Поэтому яблоки свежего урожая — не только вкусный и чрезвычайно полезный элемент осеннего стола. Почему? Помимо железа и антиоксидантов, в этом фрукте содержится природный сахар и клетчатка, которые дают не скачкообразный, а стабильный прилив энергии. Важно, что полезны именно цельные плоды, а не сок.

Тыквы. Урожай. СС0

Тыквенные семечки

Вообще горсть любых семян или орехов — хорошая идея для правильного перекуса в течении дня. Гораздо лучшая, чем конфетки. Но про тыквенные семечки хочется сказать отдельно — ведь это тоже свежий осенний сезонный продукт к тому же, гораздо более дешевый, чем орехи. Помимо прочего, в них содержится много магния. А именно низкий уровень этого минерала в организме человека ведет к утомляемости, проблемам с памятью и вниманием, повышенной тревожности.

Овсяные хлопья. Правильное питание. ССО

Овсяные хлопья

О том, что овсянка — полезнейший завтрак, знают все, но далеко не все ее любят. Существуют и другие способы включить этот действительно дешевый и очень полезный продукт в меню — например, добавлять овсяные хлопья или отруби в йогурты или салаты. Или пить отвар из запаренного овса. Чем хорош овес? Он улучшает работу кишечника (а как известно, именно состояние кишечника в первую очередь влияет на настроение), уменьшает реакцию организма на инсулин (а именно скачки сахара провоцируют чувство прилива и спада энергии, ведь глюкоза — основной источник энергии в организме. К тому овес снижает уровень «плохого» ЛПНП-холестерина.

Средних размеров банан. izismile.com

Бананы

Всем известное правило — хочешь поднять настроение — съешь банан, поскольку он содержит, триптофан, повышающий уровень серотонина. Один из самых доступных и удобных продуктов для перекуса, в том числе и детского. Банан нормализуют уровень сахара и очень быстро восполняет уровень энергии. К тому этот фрукт успокаивает пищеварительный трак и способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Индейка. архив сайта pixabay.com

Мясо индейки

Отличный диетический продукт, богатый белком и витаминами B6 и B12 регулярное употребление которого в пищу (два раза в неделю), повышает уровень дофамина и норэпинефрина в мозге. А это значит, улучшают внимание и концентрацию, помогают бороться с бессонницей, повышают запасы энергии.