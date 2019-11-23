Правильное питание: вся правда о том, в каких продуктах больше всего витаминов

Ноябрь — осенний месяц на Алтае не только по календарю. Урожай, собранный пару месяцев назад еще не успел закончится, испортиться или утерять свои полезные свойства. Да и до весеннего авитаминоза еще далеко, поэтому логично употреблять витамины в натуральном виде, с продуктами питания.

Витамин А

Жирорастворимый витамин, очень важный для роста и регенерации тканей, костей, кожи (особенно!), волос, поддержания остроты зрения и работы иммунной системы. Поскольку имеет способность накапливаться в организме, то его передозировка (особенно в таблетированной форме), способна привести к гипервитаминозу. Поэтому важно не превышать суточную норму. Для взрослых женщин это 0.8 мг, для мужчин — 1 мг.

Из продуктов витамин, А можно получить в двух формах — ретиноидов (которые содержаться только в продуктах животного происхождения) и бета-каротина (в оранжевых овощах и фруктах), который в процессе пищеварения становится витамином А. Больше всего его в моркови — примерно 8 мкг на 100 г. Чемпион по содержанию ретинола — жир печени трески, в 100 г которой его содержится 30 000, то есть в 33 раза больше дневной нормы.

Здоровое питание. Продукты ССО

Витамины группы В

Витамин В1 (тиамин) нужен для поддержания работы нервной и сердечно-сосудистой системы. Больше всего этого вещества в нежирной свинине — 0.989 мг на 100 г.

Витамин В2 (рибофлавин) полезен для кожи, ногтей и волос. В натуральном виде больше всего его в сырой говяжьей печени — 2.755 мг. Витамин В6 — просто необходим для нормального функционирования нервной системы, органов зрения, обмена веществ. Также он в большой степени отвечает за уровень энергии, хорошее настроение и самочувствие. Тем, у кого с этим проблемы, стоит обратить внимание на фисташки — в 100 которых целых 1700 мг.

Витамин В9, более известный как фолиевая кислота, нужен в первую очередь беременным женщинам, но и всем остальным он пригодится. Больше всего его в нуте — 557 мкг.

Еще один широко известный представитель этого семейства — витамин В12 (цианокобаламин), важен не только для нервной системы, но для костной, а также процесса кроветворения. В растительной пище его найти сложно, а вот в печени животных — легко. Больше всего говяжьей, особенно жареной — 83 мкг на 100 граммов.

Все витамины этой группы, относится к водорастворимым и не накапливается в организме. Но это не значит, конечно, что их можно принимать бессистемно.

Витамин Е

Считается главным витамином женского здоровья, поскольку необходим для нормального функционирования, в первую очередь, половой системы, а также сохранения молодости кожи и пр. Суточная потребность взрослого человека — 15 мг. Самый богатый продукт — масло зародышей пшеницы, а из обычных — подсолнечное (56 мг на 100 г).

Здоровое питание. Продукты ССО

Витамин Д

Единственный витамин, который вырабатывается в организме человека под воздействием солнечного света. Нужен, в первую очередь, малышам для нормального роста и развития, но и взрослым тоже — для нормальной работы мозга, костей и прочего.

Сейчас идут активные споры о том, всем ли нужно дополнительно принимать витамин Д. Ведь как и все жирорастворимые витамины, он способен накапливаться в органах и тканях.

Обычная суточная потребность — 15 мкг для взрослого человека. Разумеется, больше всего повезло жителям теплых морских стран, где много не только солнца, но и морской рыбы. Один из доступных чемпионов по его содержанию — печень трески, в 100 г которой — 100 мкг витамина Д.