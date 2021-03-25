Принцесса на час. Как и за сколько барнаульские салоны одежды сдают королевские наряды напрокат

Как говорила Коко Шанель: «У каждой женщины должно быть маленькое черное платье». И не обязательно его покупать, ведь наряд можно взять напрокат. Владельцы салонов по аренде одежды рассказали altapress.ru, можно ли выгулять себя в платье за 25 тыс. рублей, отдав всего 5 тыс., и как развит этот бизнес в Барнауле.

Где танцы , там и платья

В Барнауле работает 16 салонов, предоставляющих вещи в аренду. Что примечательно, почти все специализируются на женской одежде (вечерние и коктейльные платья, деловые костюмы). Мужские коллекции пользуются у клиентов гораздо меньшим спросом. По данным wordstat.yandex.ru на март 2021 года по Сибири, число запросов «платья напрокат» составило 4,5 тыс., а «прокат мужских костюмов» — всего 320.

«Это связано с тем, что наши мужчины не очень любят принаряжаться, считают это неловким. Для них достаточно одного классического костюма, который может сохраниться еще со школьного выпускного. Такой у нас сложился менталитет», — объясняет владелица салона Prokat platiev 22 Александра Власова. И девушке есть с чем сравнивать, ведь она семь лет прожила в Китае.

Платье в аренду Из личного архива Александры Власовой

Александра приехала в Пекин после окончания института культуры по направлению «хореография». Вместе с коллективом выступала в столице Китая, а после несколько лет жила и работала в Гуанчжоу. В Барнаул девушка вернулась незадолго до начала пандемии и по причине закрытых границ осталась вместе с супругом в городе. Такая неожиданная задержка стала отправной точкой для создания бизнеса по аренде платьев. И в этом Александре помог творческий опыт.

Александра Власова,

владелица салона Prokat platiev 22:

Жизнь артиста всегда связана с костюмами и платьями, как только он зашел на сцену. Для выступлений мы с коллективом постоянно придумывали различные образы. И нередко, когда еще не было такого разнообразия одежды, шили костюмы сами. Хореография тесно связана с платьями, поэтому нет ничего удивительного, что я решила открыть бизнес по их прокату.

По словам Александры, услуга имеет достаточный спрос среди жителей Барнаула. Наиболее востребованы платья для школьных выпускных и свадеб, также частые клиенты — люди, чья жизнь связана со сценой.

Цифра: По данным wordstat.yandex.ru, наибольшее число запросов «прокат платьев» по Сибири было в мае 2019 года — около 8 тыс. Спад пришелся на апрель 2020-го — чуть больше 1 тыс.

Но хочется спросить, где же все-таки находятся самые модные мужчины? Александра считает, что большинство таких живут в европейских странах. По ее мнению, в России мужская мода распространена только в Санкт-Петербурге и в Москве.

Платье в аренду Из личного архива Александры Власовой

Японское кимоно напрокат

Помимо платьев на вечер в Барнауле можно взять в аренду настоящее японское кимоно и наряд для царской охоты. Такие необычные костюмы предоставляет салон Infinity.

Этот салон работает с 2015 года, и поначалу владелицы Анастасия Аникина и Ксения Поздеева создавали костюмы для творческих фотосессий. «Людям понравились платья с необычным декором. Но вскоре появился спрос на наряды для вечеров и мероприятий, тогда мы решили отшивать платья и для таких случаев», — рассказывает Анастасия.

Почти весь гардероб салона Infinity создан вручную. Платья шьют Анастасия и Ксения, хотя по профессии не являются швеями: Ксения — стилист, а Анастасия — фотограф. По этой причине созданием одежды также занимается и швея.

Костюм в аренду Из личного архива салона «INFINITY»

Производство одежды — довольно трудоемкий процесс, поэтому большинство салонов предпочитают заказывать платья. Модели могут быть как из магазинов города, так и из Турции, Великобритании и других стран.

Но найти красивые наряды — лишь часть процесса. В салоне они должны быть еще и нужного размера. Самые распространенные среди клиенток — 42−46-й. Но нередко бывают и исключения. В салоне Infinity можно найти платья 52-го и 56-го размера. А если клиентка, наоборот, слишком худощава или маленького роста, то ей предлагают платья-трансформеры. Это наряды с утягивающими шнурками, которые позволяют регулировать размер. Так платье можно утянуть до 38-го размера.

В кадре

Самой распространенной причиной, почему люди решают взять одежду напрокат, является экономия. Вещь в аренду, разумеется, стоит дешевле, чем ее аналог в магазине. «В ателье Барнаула платье модели „Анжелика“ стоит 24,5 тыс. рублей. У меня этот же наряд можно взять напрокат за 5 тыс.», — рассказывает Александра Власова.

Оплата у салонов отличается. У одного она может быть почасовая, а у другого плата берется за один день.

Цены: Аренда почасовая — 350 руб. в час. Аренда больше чем на 4 часа — от 1500 до 2500 руб. Аренда до 2 суток — от 2500 до 4000 руб. Аренда на несколько суток — договорная.

Платье в аренду Из личного архива салона «INFINITY»

Если же клиентке настолько сильно понравилось платье, что она готова его купить, то салоны предоставляют и такую возможность.

Александра Власова,

владелица салона Prokat platiev 22:

Однажды ко мне приходила девушка выбирать платье для свадьбы. Хоть она и пришла в салон проката, ей нужно было именно новое платье, которое еще никто не носил. Только у меня девушка увидела то, которое ей идеально подходило: силуэтное, с закрытыми руками. Однако оно было ей велико на полтора размера. Тем не менее девушка его решила купить и затем ушила у моего мастера.

Платья в аренду Из личного архива фотостудии «Ванильное небо»

Пятна , замки и химчистка

Прокат одежды подразумевает то, что до очередного клиента вещь уже носил другой человек. По этой причине наряды тщательно обрабатываются. Простое платье, без длинного шлейфа и аксессуаров, владелец салона может постирать в обычной стиральной машинке. Более сложные отдаются в химчистку, а некоторым, из нежной ткани, требуется обработка паром. Все это влечет определенные издержки.

Нередко клиентки по неосторожности портят платья во время мероприятия. По словам владельцев салонов, в основном это пятна от еды, истоптанный подол или вырванный замок.

Также салоны по аренде одежды вынуждены в редких случаях сталкиваться с недобросовестностью людей. По словам владелиц, клиенты могли принести испорченную вещь, но не сообщить об этом салону, в результате чего проблема обнаруживалась позже. А некоторые и вовсе оставляли платье у себя, оборвав все контакты.

Платье в аренду Из личного архива салона «INFINITY»

Хочется быть как рыбка

Во многом на бизнес по прокату повлияла востребованность фотосессий. Красивые платья часто арендуют для того, чтобы сделать в них эффектные фото. По этой причине некоторые салоны совмещают в себе фотостудию и прокат. Среди них салон Infinity и фотостудия «Ванильное небо» Евгении Поповой.

Евгения начинала бизнес вместе с сестрой Александрой. Однако через некоторое время Александра открыла собственное дело, и «Ванильное небо» перешло Евгении. В фотостудии девушка дает в аренду вещи как для фотоссесий, так и для мероприятий.

Платья в аренду Из личного архива фотостудии «Ванильное небо»

Евгения Попова,

владелица фотостудии «Ванильное небо»:

Такая услуга сейчас очень востребована. Это намного удобнее, чем покупать новый наряд для одной фотосессии. Я предоставляю комплекты для всей семьи, например зимние свитеры или костюмы, платья для беременных, вечерние и коктейльные модели.

По словам Евгении, самый популярный наряд у клиентов в Барнауле — это платье-«рыбка». «У нас в городе это настоящий бум! — делится девушка. — Хоть для него и нужна идеальная фигура, так как оно подчеркивает силуэт, но „рыбку“ берут все подряд. Особенно оно нравится беременным. По этой причине мы заказали специальную тянущуюся модель для женщин в положении».

Новогодний набор Из личного архива фотостудии «Ванильное небо»