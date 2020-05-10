Десерты: как приготовить вкусно и необычно

Когда в такую теплую погоду приходиться сидеть дома, остается только подсластить пилюлю самоизоляции вкусными десертами. Кстати, они далеко не всегда вредят фигуре. Altapress.ru сделал подборку рецептов от известных фут-блогеров на разные вкусы: сложные, простые, полезные, модные и традиционные.

Банановые кексы от Белоники

Конечно, в обзоре не обойтись без упоминания одной из самых модных и остроумных кулинарных инста-гуру, Вероники Белоцерковской, известной как @belonika. Вероника — издатель журнала «Собака», автор книг по кулинарии, основательница собственной кулинарной школы и блогер с аудиторией больше 760 тысяч подписчиков.

Конечно, она как никто знает, что такое тренды в кулинарии. У нее мы отыскали рецепт банановых кексов из рисовой муки. Достаточно просто и быстро — около 20 минут, и очень необычно за счет ингредиентов. И всего около 130 калорий в 100 граммах.

Морковные кексы от Лары Кацовой

Вы хотите бабушкиных рецептов? Их есть у нас: морковные кексы от Лары Кацовой, в лучших традициях одесской кухни. Лара — повар, ведущая кулинарных шоу на ТВ. Она стала знаменита благодаря фирменным рецептам одесской домашней кухни, которые достались ей о бабушки.

Кексы, кстати, тоже полезные — с морковкой (естественно), изюмом, орехами.

Брукисы от Энди Шефа

Рецепт для тех, кто не ищет легких путей, кто любит колдовать на кухне и удивлять домашних. Кулинарный блогер Андрей Рудьков, известный в сети как Энди Шеф, с инстаграм-аудиторией 670 тысяч, поэт еды, гурман и творец, путешествующий по всему миру и неизменно удивляющий своих подписчиков.

На этот раз — брукинсами, смесью печенья и брауни. Вот как он сам их описывает: «Насыщенный вкус шоколада, бархатная текстура брауни, тонкая, фантастически красивая шоколадная корочка и манящая паутинка трещин. Если добавить правильные хлопья соли, то изредка вы будете получать взрывы, усиливающие вкус и восприятие десерта — но это уже настоящий гедонизм.»

Овсяное печенье от Юлии Расторгуевой

Если наоборот, изыски пугают, а нужен простой рецепт, который можно приготовить с детьми, с ними же — съесть, и не отмывать потом полдня кухню — вот печенье от Юлии Расторгуевой. Юлия — молодая мама и блогер с аудиторией около 700 тысяч, известна как раз простыми и быстрыми рецептами, которых набралось на несколько книг.

Один из них — полезное печенье из обычных продуктов.