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Рецепты пасхальной недели

На пасхальной неделе все любители вкусно поесть вправе себя побаловать разнообразными лакомствами.

Рецепты пасхальной недели.
Рецепты пасхальной недели.
Фото: АО «Мельник».

Редакция журнала «Я Покупаю. Барнаул» и АО «Мельник» делятся любимыми рецептами.

Пышные «Улитки» с маком
Пышные «Улитки» с маком.
Пышные «Улитки» с маком.
Фото: АО «Мельник»

Для теста:

  • мука «От Мельника» — 1 кг;
  • маргарин — 50 г;
  • дрожжи свежие — 20 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • молоко — ½ стакана;
  • вода — ½ стакана;
  • сахар — 2 ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.

для начинки:

  • мак — 100 г;
  • молоко — ½ стакана;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • для глазури:
  • сахарная пудра — 150 г;
  • вода — 50 мл;
  • лимонный сок — 1 ч.л.

Опара: перемешать воду и молоко (смесь должна быть теплой), положить дрожжи и всыпать муку (около 400 г). Хорошо смешать и отправить в теплое, сухое место на 1,5−2 часа (накрыть сверху). Растопить и немного охладить маргарин. Добавить сахар, яйцо, соль, перемешать. Влить смесь к опаре, прибавить оставшуюся муку и замесить тесто. Тесто не должно липнуть к стенкам посуды и к рукам. Затем накрыть и снова вернуть в теплое место часа на 2, при этом раза 2 обмять и перевернуть. Начинка: перемешать молоко, мак, сахар и вскипятить. Затем огонь убавить и варить еще минут 5−7 (мешать), пока мак не набухнет.

Закрыть посуду с маком крышкой и дать остыть. Тесто раскатать толщиной полсантиметра, распределить по нему маковую начинку. Скрутить рулетом и нарезать кусочками толщиной 2 см. Разложить куски на противень предварительно смазав его подсолнечным маслом «От Мельника». Накрыть сверху полотенцем и оставить минут на 40−50, для расстойки. Выпекать в духовке (180 градусов), до золотистого оттенка. Охладить. Глазурь: в воду добавить сахарную пудру и взбивать миксером, пока пудра не растворится. Затем добавить лимонный сок. Сверху полить полученной глазурью. Завтрак готов!

Штрудель с вишней.
Штрудель с вишней.
Фото: АО «Мельник».
Штрудель с вишней

Ингредиенты:

  • мука «От Мельника» — 250 г;
  • вода — 150 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло подсолнечное «От Мельника» — 2 столовые ложки;
  • соль — 1 щепотка;
  • вишня (свежая или замороженная) — 700 г;
  • сахар — 250 г;
  • сдобные молотые сухари — 2 столовых ложки;
  • сливочное масло для смазывания теста — 50 г.

В миску просеять муку, всыпать щепотку соли, добавить воду, яйцо и растительное масло. Вымешать, чтобы масса стала эластичной, но отставала от рук. Из теста сделать шар, смазать сливочным маслом, завернуть в пленку и оставить в теплом месте на 40 минут. Для вишневой начинки у вишен нужно удалить косточки, засыпать их 200 г сахара, поставить на плиту и прокипятить 5 минут. Готовому варенью дать полностью остыть, переложить вишню на дуршлаг.

Когда начинка готова, а тесто расстоялось, пора формировать рулет. Хлопчатобумажное полотенце нужно расстелить на столе, немного посыпать мукой и прямо на нем как можно тоньше раскатать тесто. Ножницами нужно вырезать прямоугольник, обрезав более толстые края теста. Смочить в растопленном растительном масле. Одну половину прямоугольника посыпать сухарями и 50 г сахара, сверху — вишню на расстоянии около 3 см от края. Чистую кромку рулета подвернуть, чтобы начинка не растеклась и осталась внутри. Свернуть штрудель с вишней так, чтобы сверху оказалось несколько витков теста без начинки. На противень рулет переложить швом вниз. В духовке держать около получаса при температуре 180 градусов. Украсить сахарной пудрой.

АО «Мельник»

Адрес: г. Рубцовск, ул. Кондратюка, 4.

E-mail: info@rub.melnik.ru

Сайт: melnik.n4.biz

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