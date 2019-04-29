Рецепты пасхальной недели.

Редакция журнала «Я Покупаю. Барнаул» и АО «Мельник» делятся любимыми рецептами.

Пышные «Улитки» с маком Пышные «Улитки» с маком. Фото: АО «Мельник» Для теста: мука «От Мельника» — 1 кг;

маргарин — 50 г;

дрожжи свежие — 20 г;

яйца — 1 шт.;

молоко — ½ стакана;

вода — ½ стакана;

сахар — 2 ч.л.;

соль — 1 ч.л. для начинки: мак — 100 г;

молоко — ½ стакана;

сахар — 2 ст.л.;

для глазури:

сахарная пудра — 150 г;

вода — 50 мл;

лимонный сок — 1 ч.л.

Опара: перемешать воду и молоко (смесь должна быть теплой), положить дрожжи и всыпать муку (около 400 г). Хорошо смешать и отправить в теплое, сухое место на 1,5−2 часа (накрыть сверху). Растопить и немного охладить маргарин. Добавить сахар, яйцо, соль, перемешать. Влить смесь к опаре, прибавить оставшуюся муку и замесить тесто. Тесто не должно липнуть к стенкам посуды и к рукам. Затем накрыть и снова вернуть в теплое место часа на 2, при этом раза 2 обмять и перевернуть. Начинка: перемешать молоко, мак, сахар и вскипятить. Затем огонь убавить и варить еще минут 5−7 (мешать), пока мак не набухнет.

Закрыть посуду с маком крышкой и дать остыть. Тесто раскатать толщиной полсантиметра, распределить по нему маковую начинку. Скрутить рулетом и нарезать кусочками толщиной 2 см. Разложить куски на противень предварительно смазав его подсолнечным маслом «От Мельника». Накрыть сверху полотенцем и оставить минут на 40−50, для расстойки. Выпекать в духовке (180 градусов), до золотистого оттенка. Охладить. Глазурь: в воду добавить сахарную пудру и взбивать миксером, пока пудра не растворится. Затем добавить лимонный сок. Сверху полить полученной глазурью. Завтрак готов!

Штрудель с вишней. Фото: АО «Мельник».

Штрудель с вишней Ингредиенты: мука «От Мельника» — 250 г;

вода — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

масло подсолнечное «От Мельника» — 2 столовые ложки;

соль — 1 щепотка;

вишня ( свежая или замороженная) — 700 г;

свежая или замороженная) — 700 г; сахар — 250 г;

сдобные молотые сухари — 2 столовых ложки;

сливочное масло для смазывания теста — 50 г.

В миску просеять муку, всыпать щепотку соли, добавить воду, яйцо и растительное масло. Вымешать, чтобы масса стала эластичной, но отставала от рук. Из теста сделать шар, смазать сливочным маслом, завернуть в пленку и оставить в теплом месте на 40 минут. Для вишневой начинки у вишен нужно удалить косточки, засыпать их 200 г сахара, поставить на плиту и прокипятить 5 минут. Готовому варенью дать полностью остыть, переложить вишню на дуршлаг.

Когда начинка готова, а тесто расстоялось, пора формировать рулет. Хлопчатобумажное полотенце нужно расстелить на столе, немного посыпать мукой и прямо на нем как можно тоньше раскатать тесто. Ножницами нужно вырезать прямоугольник, обрезав более толстые края теста. Смочить в растопленном растительном масле. Одну половину прямоугольника посыпать сухарями и 50 г сахара, сверху — вишню на расстоянии около 3 см от края. Чистую кромку рулета подвернуть, чтобы начинка не растеклась и осталась внутри. Свернуть штрудель с вишней так, чтобы сверху оказалось несколько витков теста без начинки. На противень рулет переложить швом вниз. В духовке держать около получаса при температуре 180 градусов. Украсить сахарной пудрой.