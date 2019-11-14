Шоколад: сколько можно съесть в день и зачем это делать

Долька шоколада для поднятия настроения — рецепт, которому следуют многие. И в этом есть здравый смысл. Чем полезен шоколад? Кому он вреден? Можно ли давать шоколад детям? Как его выбрать в магазине? Ответы на эти вопросы в нашем обзоре.

Чем полезен шоколад?

Ученые давно доказали, что шоколад действительно поднимает настроение. За этот эффект в ответе выработка гормона серотонина и эндорфинов, которой реагирует наш организм на шоколад.

Еще какао-бобы (а именно они тот волшебный продукты, который и наделен чудодейственными свойствами, обладают стимулирующим действием на нервную систему.

Кстати, поэтому диетологи рекомендуют не лакомиться шоколадом перед сном.

Главное, что стоит помнить — все статьи о полезных свойствах шоколада относятся к горьким и темным сортам, в которым содержание какао-бобов как минимум 70%.

Молочный шоколад (или коммерческий, как его еще называют), хоть и обладает более понятным многим вкусом, но пользы в нем меньше, чем вреда. Во-первых, самого полезного какао-порошка, в них немного, а вот вредного сахара и молока, а также других добавок, более чем достаточно.

Шоколад ССО

Во-вторых, сухое молоко, к сожалению, не дает усваиваться антиоксидантам, которые есть в какао-бобах. Ну, а что касается белого шоколада, то это вообще не шоколад, а просто название.

Но вернемся к горькой плитке. Что в ней хорошего? Много чего. Нутрициологи заявляют, что в какао-бобах содержится больше 1000 разных веществ, среди которых: железо, магний, цинк и самое главное, антиоксиданты: флаванолы и полифенолы, которые защищают наш организм от окислительных процессов, и как следствие, старения.

Если не вдаваться в медицинские подробности, то употребление мини-доз (это важно) горького шоколада помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарно диабета второго типа.

Он снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и повышают уровень «хорошего» ЛПВП, а также снижает и инсулинорезистентность.

Правда, есть и заболевания, при которых этого продукта нужно избегать в рационе — например, оксалурия (повышенное содержание солей в почках).

Шоколад. unsplash.com

Сколько шоколада можно есть в день?

Не больше 30 г в день, примерно через полчаса после основной еды и в первой половине дня. Употреблять этот десерт (как любой другой) на голодный желудок вредно — этот может спровоцировать резкий скачок сахара.

Еще один распространенный вопрос: когда и сколько давать шоколада детям? Большинство педиатров и диетологов сходятся во мнении, что чем позже ребенок узнает вкус сахаросодержащих продуктов, тем лучше. В любом случае угощать малыша шоколадкой стоит не раньше трехлетнего возраста. И давать не больше 25 г в день, а лучше еще меньше.

Как выбрать шоколад?

Вообще, главное правило — чем больше в продукте какао-бобов, и меньше других добавок, тем он полезнее. Наиболее радикально настроенные адепты ЗОЖ вообще считают, что при массовом производстве какао-бобы теряют свои многочисленные полезные свойства.

Шоколад. Открытые источники.

Они признают только сырой (или они называют raw-шоколад) ручной работы. Его, кстати, некоторые готовят дома сами из какао порошка.

Тем, кто на такие подвиги не готов, при выборе шоколада в магазине, стоит обратить внимание на надпись на упаковке. На первом месте в списке ингредиентов должен быть не сахар, а какао. Также в «правильном» шоколаде должно не менее 70% сухих веществ какао.

А вот чего быть не должно, так это пальмового масла, сои и разного рода заменителей. А вот лецитин — вполне допустимое безвредное вещество.

Настоящий шоколад — глянцевый, ломкий, тает в руках. Некачественный — матовый, с пузырьками, крошится. Зато белый налет, к которому многие относятся к подозрением, говорит вовсе не о плохом качестве плитки, а о том, что она подвергалась температурным перепадам при хранении.