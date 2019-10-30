Стиль и респектабельность. Как лучше одеваться мужчине

Мужчины, как правило, по магазинам ходить не любят. Особенно — за одеждой и обувью. При этом, большинство из них совсем не равнодушны к мнению окружающих по поводу их внешности. Обычно представителям сильного пола хочется выглядеть успешным. Какие вещи в мужском гардеробе производят впечатление респектабельности?

Хорошая обувь

Первый и очевидный пункт, но без него — никак не произвести нужного впечатления. Набивший оскомину стереотип и суровая правда жизни в одном флаконе — женщины (и не только они), в первую очередь обращают внимание на обувь мужчины.

А, это значит, она должна быть качественной, модной, но не кричащей и обязательно — ухоженной и удобной. Ведь в удобной обуви и осанка -лучше и походка -уверенней.

Пальто

Конечно, куртка удобнее и практичнее, но пальто — эффектнее, оно сразу производит на окружающих нужное впечатление этакого городского шика. К тому же у этого предмета есть еще одна важная функция — за счет конструкции он делает красивее линию и плеч и и немного выправляет осанку.

Главное — выбрать нужную длину, модель и цвет. Классическое правило — длинные двубортные модели идут высоким, а мужчинам небольшого роста стоит обратить внимание на однобортные полупальто. Пример — мэр Тбилиси и один из главных грузинских модников Каха Каладзе.

Рубашка

Как и в предыдущем случае, конечно, футболка, лонгслив или толстовка куда ближе среднестатистическому мужскому сердцу, чем рубашка, пусть даже и не классическая. Оно и понятно — рубашка ближе к телу, а, значит, требует большей дисциплины и тела, и движений. Но и зато и мужская фигура (если она подтянутая) смотрится гораздо выигрышней, а мужчина — статустней.

Рубашка из хлопка в стиле кэжуал, с принтом или однотонная, надетая с джинсами — хороший вариант вариант на каждый день. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на итальянцев, чья элегантность сомнений не вызывает.

Блейзер

Так называемый «клубный пиджак» с накладными карманами, который не часть костюма, а сам по себе — достойнейший предмет мужского гардероба. Может быть из разных тканей: хлопка, твида, шерсти. Бывает однотонным или в клетку, или даже более смелых принтов. Блейзер хорош тем, что при грамотном подходе может сочетаться со многими вещами — джинсами, классическими брюками, чиносами.

Под блейзер можно надеть как рубашку, так и плотную футболку, лонгслив или джемпер. Как и пальто, блейзер (если он не трикотажный) смотрится комплиментарно даже не на самой идеальной мужской фигуре, поскольку делает прямее и шире линию плеч. О том, как грамотно носить блейзер можно посмотреть в инстаграме американца Ника Вустера, звезды стритстайла и авторитета в мужской моде.