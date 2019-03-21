Сумки: тренды Весна/Лето 2019

Пора доставать из шкафов весенние вещи и проводить ревизию — что можно взять с собой в новый сезон, а что уже требует ап-грейда. Начнем с аксессуаров: модные сумки сезона Весна/Лето 2019 — какие они?

Жесткие малышки

На модной передовой — маленькие сумочки жесткой формы, которые, однако, не должны остаться незамеченными за счет смелого дизайна. Такие демонстрировали на показах Spring/Summer 2019 многие бренды. Вариантов много: это и черные боксы как у Valentino, или JW Anderson, сундучки с цветами, как Versace, или карамельные мини-портфели, как у Bvlgari.

Шоперы и Кº

Маленькие сумочки всем хороши, кроме одного — в них мало что помещается. Куда складывать косметичку, перчатки, солнцезащитные очки и тысячу других ежедневно необходимых женщине мелочей? На этот вопрос есть трендовый ответ: сумка-шопер. И в этом случае действует противоположное правило: чем больше-тем лучше. Сумки-шоперы впечатляющих размеров продемонстрировали на показах Весна/Лето 2019 Stella McCartney, Etro и другие. Тем более, что мода носить две сумки сразу, уже принята многими. Тем же, кто ее не разделяет, можно обратить внимание на другой тред — сумки-мешки, представленные на Неделях Моды той же Stella McCartney, Jil Sander, Dries Van Noten. Разумеется, доступные варианты актуальных мешков и шоперов можно найти и у демократичных марок, типа Zara.

Прибавить яркость

В сезоне Весна/Лето 2019 важен не только размер. В фаворе — бескомпромиссные неоновые цвета, которые громко заявляют о себе не только в одежде, но и в аксессуарах. Чем контрастнее и не обычнее сочетание с одеждой, тем лучше. Впрочем, некоторые марки выбирают не такое ядовитое, а просто очень сочное решение. Например, оттенки электрик или лимона у Tod’s.

Макраме и ротанг

Лето хорошо тем, что сумки из кожи — вовсе не обязательный атрибут модной девушки. Это как раз тот случай, когда можно быть в тренде и сэкономить. Актуальные тема, достойная внимания — это опять плетенные сумки. Причем, плетенные они в самом широком смысле: это и соломка, и вязание типа макраме (как у Sonia Rykiel) и сумки из рафии, и самый писк сезона: вставки, имитирующие поверхность стула из ротанга (как у Dior и тут речь об экономии, конечно, не идет). Если спуститься с модного Олимпа на землю, то опять на помощь приходит Zara.

Как у Жаклин Кеннеди

Еще один похожий тренд — сумки из холстины с кожаной отделкой.

И если в случае с плетенной сумкой мода на любимый аксессуар french girl длится не первый сезон, хотя и видоизменяется, то сумки, a-ля сумка Жаклин Кеннеди от Gucci образца 70-х появилась на модной повестке недавно. Можно вдохновиться моделями Gucci Весна/Лето 2019 и поискать аналоги у демократичных марок.