Тренды лета 2019: идеи маникюра

Что интересного предлагает нам нейл-индустрия? Какими будут модные ногти в сезоне лето 2019? Если говорить о цветовой палитре, то она разнообразна и трудно найти немодные цвета. Главное, чтобы цвет лака сочетался с гаммой образа в целом. Но все-таки в особом фаворе летом 2019 будут нюдовые, розовые и фиолетовые оттенки. Altapress.ru выбрал три яркие летние тенденции, которые будут смотреться особенного эффектно в летнем сезоне.

Сочетание нескольких разных оттенков лака одного цвета в композиции по принципу градиента. Такой маникюр требует, конечно, мастерства нейл-специалиста, но смотрится очень свежо. И что важно — прекрасно сочетается с разными нарядами близкой цветовой гаммы.

Еще один модный тренд, в который влюбятся многие — это нежно-розовый матовый маникюр благородных оттенков, как будто немного припорошенный блестками. Главное, чтобы цвет был приглушенным, пудрово-розовый, например, а покрытие — матовым или полупрозрачным. Такой маникюр будет уместен и в повседневной и торжественной обстановке. При этом, сочетается практически с любым образом.

Теперь о дизайне. Модные, и все еще актуальные минимализм и геометрические четкие линии, потеснили два набирающие популярность тренда. Первый: тематические рисунки, привязанные к сезону или какому-то личному событию (зимой — снежинки, летом — цветы, в день свадьбы — сердечки). Вторая — надписи или символы, тоже транслирующие личные сообщения.