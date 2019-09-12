Тренды осени 2019: какая мужская одежда будет действительно стильной

Что нового приготовила в наступившем сезоне мужская мода? Какие тренды из того, что демонстрируют на подиумах действительно можно носить в реальной барнаульской жизни?

Конечно, на Неделях Моды демонстрируется много чего креативного. Точнее, все. Так, среди актуальных тем на ближайшее будущее — леопардовые принты (Loewe и другие) или мужские юбки, которые тоже дружно представили несколько брендов. Но есть и более жизнеспособные идеи.

Объемные пальто

Темы объемного и длинного верха отчетливо видна сразу в нескольких направлениях и марках. Это и тренчи Valentino и Louis Vuitton, и длинные пуховики а-ля 1990-е Burberry, и более классический вариант пальто, напоминающий 1960−70-е, как у Сeline. Конечно, актуальные варианты быстро найдутся и в последних коллекциях доступных брендов.

Черная кожа

Просто, как все гениальное, черные кожаные вещи на пике популярности. Причем в разных вариантах — и классические рокерские косухи, радующие своей простой мужественностью, как у Balmain, и кожаные брюки John Lawrence Sullivan, и плащи как у Fendi.

Брюки с высокой посадкой

Еще один классический ретротренд, который наверняка придется по сердцу большинству представителей сильного пола, поскольку он удобен — это брюки с высокой посадкой., что наглядно демонстрируют Givenchy, Dior и другие. Самый писк — это достаточно широкие варианты, как носили в 1940−50-е, но для тех, кто не готов к такому радикализму, подойдут и более узкие.

Костюмы из трикотажа

Свежая тенденция, немного непривычная, но имеющая все шансы на то, чтобы быть принятой мужской аудиторией — костюмы из трикотажа. Почему? Просто потому, что они комфортны и дают свободу движений. С тем, что такое решение — то что нужно в мужском гардеробе осенью 2019, солидарны Issey Miyake, Jil Sander Sunnei, Vetements.