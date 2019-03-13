При выборе цвета волос весной-2019 стоит придерживаться нескольких тенденций. В этом сезоне будут актуальны небрежная естественность и многослойные текстуры, а также кукольные оттенки волос и графичность. Предлагаем познакомиться с самыми модными оттенками волос наступающего сезона.

Аltapress.ru уже писал о том, какие тренды в стрижках актуальны весной 2019, сегодня продолжаем эту тему. Познакомимся с самыми модными цветами волос наступающего сезона.

Черный и белый

Холодный платиновый блонд — с одной стороны, и бескомпромиссный угольно черный — с другой, это две противоположности, у которых есть нечто общее — а именно, холодные оттенки. И тот и другой хит демонстрируют главные трендсеттеры — семейство Кардашьян: Хлое Кардашьян — на светлой стороне и Кайли Дженнер — на темной. Важные нюансы: оттенок блонда, должен быть сложным, с бликами и переходами цвета, а черный, наоборот, однозначным и сияющим.

Голубой и клубничный блонд

Седые бабушки, подкрашивающие волосы в голубой неведомым красителем, оказались в авангарде моды. Именно такой эффект: прозрачно-голубой и нежно-розовый, как будто акварельными мазками нанесенный на платиновый блонд, и есть самый горячий хит, который смело демонстрируют такие любительницы эпатажа как Леди Гага.

Союз рыжих

Еще один хит весны 2019 — рыжий, а именно естественный рыжий цвет, без переходов в бордо и красноту. Хорош этот вариант тем, что сочетает яркость и натуральность, но, к сожалению, идет далеко не всем, а только тем, у кого молочная кожа, при этом цвет глаз может быть любым, от голубого до коричневого. Самое же эффектное классическое сочетание — это рыжие волосы и зеленые глаза.

Максимальная естественность

Богатый нюансами сложный и живой цвет волос, в котором сочетаются несколько природных теплых оттенков, — от пшеничного блонда до среднего шатена. Максимально естественный эффект достигается ювелирным инновационным окрашиванием, на которое уходит несколько часов. Желаемый результат — это имитация волос, слегка выгоревших на солнце.

Парикмахерских стратегий может быть несколько: собственный цвет у корней и мягкий переход к блондированным концам, блики как у Дженнифер Энистон или светлые пряди только у лица, как у Дженнифер Лопес. Главное — очень плавные цветовые переходы и никаких грубых контрастов.