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В Барнауле на месяц перекроют проспекты Ленина и Красноармейский из-за ремонтных работ. Схема движения

Движение ограничат на пр. Красноармейском и Ленина, сообщили в мэрии.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги.
altapress.ru

Масштабная реконструкция сетей на пр. Красноармейском начнется с 1 июля. Первый этап производства работ планируют выполнить с 1 июля до 4 августа. Для этого перекроют движение на участке по нечетной стороне пр. Красноармейского: от ул. Папанинцев до ул. Песчаной.

Схема организации дорожного движения.
Схема организации дорожного движения.
Мэрия Барнаула

Второй этап работ пройдет с 5 по 8 августа. Движение ограничат на участке от ул. Песчаной до ул. Папанинцев по четной стороне пр. Красноармейского.

Ремонтные работы также пройдут на пересечении пр. Ленина с ул. Партизанской. С 1 июля по 31 августа работы будут вести на ул. Партизанской в границах от пр. Ленина до ул. Максима Горького. С 5 по 18 августа ремонт будет проходить на Партизанской в районе пересечения с пешеходной аллеей на пр. Ленина.

Схема организации дорожного движения.
Схема организации дорожного движения.
Мэрия Барнаула

Так, перекрытие четной стороны пр. Ленина планируют с 16 по 18 августа, нечетной стороны — с 23 по 25 августа.

Работы будут проводить в выходные дни.

Ранее стало известно, что в Барнауле частично перекроют Павловский тракт.

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