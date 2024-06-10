10 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Частично перекроют Павловский тракт. Как это отразится на общественном транспорте

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по организации движения транспорта во время ремонта водопровода для инвестиционного проекта «Меланжист Алтая», сообщили в мэрии.

В совещании также участвовали заместитель мэра по вопросам городского хозяйства Сергей Татьянин и заместитель мэра по транспорту и дорогам Андрей Курышин.

Работы по реконструкции будут проводиться на трех участках. Самым сложным из них будет участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской.

С 15 июня планируется ограничить движение транспорта на Павловском тракте при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Со следующей недели начнутся работы по установке дорожных знаков на этом участке.

В период с 28 июля по 28 августа на Павловском тракте при пересечении с ул. Новороссийской планируется ограничить движение по одной полосе. Регулировать поток транспорта будут с помощью схем реверсивного движения, которые при необходимости будут корректировать.

Мэр Вячеслав Франк подчеркнул, что во время масштабных работ нужно обеспечить безопасность пешеходов и водителей. Реконструкцию водопровода для проекта «Меланжист Алтая» проведут за счет бюджетных кредитов.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на развернутый знак.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость