Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по организации движения транспорта во время ремонта водопровода для инвестиционного проекта «Меланжист Алтая», сообщили в мэрии.

В совещании также участвовали заместитель мэра по вопросам городского хозяйства Сергей Татьянин и заместитель мэра по транспорту и дорогам Андрей Курышин.

Работы по реконструкции будут проводиться на трех участках. Самым сложным из них будет участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской.

С 15 июня планируется ограничить движение транспорта на Павловском тракте при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Со следующей недели начнутся работы по установке дорожных знаков на этом участке.

В период с 28 июля по 28 августа на Павловском тракте при пересечении с ул. Новороссийской планируется ограничить движение по одной полосе. Регулировать поток транспорта будут с помощью схем реверсивного движения, которые при необходимости будут корректировать.

Мэр Вячеслав Франк подчеркнул, что во время масштабных работ нужно обеспечить безопасность пешеходов и водителей. Реконструкцию водопровода для проекта «Меланжист Алтая» проведут за счет бюджетных кредитов.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на развернутый знак.

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