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Жизнь

Барнаульцы обратили внимание на развернутый знак

На ул. Власихинская, 61а, на выезде с АЗС «Лукойл» уже долгое время (около двух лет) установлен знак «Въезд запрещен». Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Тысячи машин ежедневно проезжают под этот знак, однако никто не обращает на это внимания: ни сотрудники АЗС, ни ГИБДД, ни дорожные службы.

"Также хотелось бы обратиться к тем, кто ездит по ул. Власихинской от ул. Малахова до ул. шоссе Ленточный бор. Зачем вы пропускаете тех, кто пытается объехать пробку через Ашан? Разве вы не понимаете, что таким образом только усугубляете ситуацию и создаете еще большие заторы на дороге вместе с теми, кто тоже пытается объехать пробку?", — задается вопросом житель Барнаула.

В мэрии отметили, что по адресу ул. Власихинская, 61 установят знак, запрещающий движение автомобилей.

Подобная мера вынужденная для беспрепятственного разворота автобусов.

Новые правила будут действовать с 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Барнауле поведение водителя довело пожилую женщину до слез.

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