Тысячи машин ежедневно проезжают под этот знак, однако никто не обращает на это внимания: ни сотрудники АЗС, ни ГИБДД, ни дорожные службы.

"Также хотелось бы обратиться к тем, кто ездит по ул. Власихинской от ул. Малахова до ул. шоссе Ленточный бор. Зачем вы пропускаете тех, кто пытается объехать пробку через Ашан? Разве вы не понимаете, что таким образом только усугубляете ситуацию и создаете еще большие заторы на дороге вместе с теми, кто тоже пытается объехать пробку?", — задается вопросом житель Барнаула.