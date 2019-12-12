Скоро подготовка к Новому году 2020 выйдет на финишную прямую. И, в череде разных приятных дел, нам предстоят еще и праздничные вечеринки с коллегами.

Маленькое синее платье

Именно канун 2020 года — идеальный повод чтобы изменить старому доброму la Petite Robe Noire и надеть маленькое синее платье, например, от Zara. Почему? Потому что именно классический синий, Classic Blue назван цветом наступающего 2020 года по версии Институт цвета Pantone.

Бархатный жакет

Бархат в сезоне зима 2019\202 удачно стал хитовым материалом, из которого флагманы мировой моды рекомендуют шить вечерние наряды. Конечно, в этом случае важно не переусердствовать, с торжественность и остановится не на макси моделях (чтобы не стать похожей на регистратора из Дворца Бракосочетаний), а на более лаконичных вариантах мини-платьях как Oscar de la Renta или жакет, как у Ralph Lauren.

Мини платье

Впрочем, праздничное мини не обязательно должно быть из бархата, например, Mango предлагает вполне носибельный вариант из блестящей ткани. Главный фокус — такой наряд должен быть без декольте и декоративных деталей, и обувь, согласно трендам, никак не лодочки на шпильке, а высокие сапоги или грубые ботинки.

Смешная сумочка

Тренд, который оценят те, кто любит иронию и разные модные хулиганства — это вечерняя сумочка, очень маленькая и очень необычная. Вот где не стоит бояться переборщить — чем больше причудливых деталей, тем лучше.

Перья

Перья — знаковый элемент моды 2019, заслуживающий того, чтобы поставить нарядом с ними громкий дембельский аккорд, вырядившись в «пух и прах» на новогодний корпоратив. А если серьезно, то это очень яркая и необычная деталь, обыгранная с умом придаст должную долю гламура лаконичному наряду, как у Ralph Lauren. А когда еще наряжаться, если не на Новый год?