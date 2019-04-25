Май и июнь — идеальное время для выездов на природу, долгих прогулок по центру Барнаула с обязательными селфи на новой набережной. В чем будем гулять? Несколько актуальных вариантов для прохладной летней погоды — в нашем обзоре.

Светлые парки в 2019 стали одной из самых модных тем женского гардероба. Парки, как и ветровки вышли в авангард тенденций еще несколько лет назад на волне интереса к стилю нормкор, и за это время модницы попробовали разные варианты. В сезоне весна 2019 царят минимализм и светлые тона. Самые актуальные варианты: белый и бежевый — и по летнему, и освежают. Кстати, носить под парку не возбраняется и темные и теплые вещи, например, свитер: многослойность и необычные сочетания тоже актуальны.

Варианты светлых парок цвета кэмел можно найти у H&M, а Zara представляет узнаваемый вариант с акварельными разводами.

Тренчкот — тоже вечная классика, которую не хочется отпускать из своего гардероба. Плащ — красивый и удобный вариант для города весной и прохладным летом, в этом сезоне может быть не только классическим бежевым. Наоборот, многие бренды предлагают необычные варианты — например, виниловый цвета розовой пастели и сирени у Тopshop, или апельсиновый вариант тренчкота у них же. Max Mara предлагает зажечь в ярко-желтом виниловом плаще.

Рассказывая про тренды лета, никак нельзя обойти вниманием пиджаки. Еще один громкий привет из 90-х — строгий прямой пиджак по типу мужского. Широкие плечи, минимализм, брутальность и никаких финтишлюшек — допустима разве что тонкая полоска, или клетка.

Цвета: синий, серый, все природные приглушеные оттенки от песочного до шоколадного.

Но приветствуются и очень светлые пастельные вариfнты — все же речь идет о лете. В общем, «все чинно, благородно, как в старые времена». Варианты модных «мужских» пиджаков можно найти у многих марок: от Max Mara и Stella McCartney, до демократичных H&M и Zara.