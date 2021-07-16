Высокая мода в условиях дикой Сибири: 10 тенденций, с которыми можно жить в Барнауле

Жаркое лето не вечно. Скоро подступит осень, затем зима. Поэтому пора смотреть, что придумали модные дома для любителей высоких подиумов. Altapress.ru выбрал ТОП-10 тенденций, которые смогут прижиться в условиях сибирских зим и качественно дополнить гардероб барнаульцев. Разбирались в художественных запросах с помощью стилиста из Новосибирска — Екатерины Ермаковой.

Высокая мода — это безусловно, изящно, необычно и дорого. Каждый год мастера фантазии и иголок собираются в одном месте, чтобы даровать миру новый узор, форму рукава и частоту клетки на 5 см ткани. Однако, отбросим девиз одного российского стилиста «мне не холодно, мне красиво» и вспомним, что зимой тенденции высокой моды не соответствуют низким температурам. Итак, какие же вещицы с подиумов приживутся в условиях сибирской зимы?

ТОП-10 тенденций , которые помогут не замерзнуть

1. Стеганые брюки

Тенденции осень-зима 2021/2022. imaxtree

Помните свой старый лыжный костюм? Доставайте. Художники Dries Van Noten и Wooyoungmi решили, что теплые «дутыши» будут руководить зимним сезоном. Забота об экологии и здоровье стали основой тенденций осени-зимы 2021/2022 годов. Кроем того, теперь объемные брюки — это не просто необходимость, теперь — это мода, поэтому без зазрения совести надевайте стеганые утепленные брюки с классической белой рубашкой и водолазкой.

2. Подштанники

Тенденции осень-зима 2021/2022. imaxtree

Уже второй сезон в домах мод прослеживается стремление показать архитектуру тела человеческого. Вспомним велосипедки для летних прогулок и укороченные топы, куртки и свитеры. Главный инструмент этой зимы — подштанники. Да, те самые, которые каждый третий прячет зимой под калеными джинсами. Да, теперь можно идти прямо в пуховике. Дома Прада и Симонс вообще предлагают надевать подштанники под обтягивающую водолазку, кардиган или парку.

Екатерина Ермакова,

стилист:

Оверсайз должен был уйти два года назад. Но пандемия задержала последний вагон — у людей появилась потребность в нем (мы все потолстели, так или иначе). Теперь мы видим, что в силу вступает X-силуэт — на витринах много укороченных топов.

3. Кожаные брюки

Тенденции осень-зима 2021/2022. imaxtree

Утепленные или без подкладки кожа станет украшением зимы 2022 года. Главное правило — свобода ногам, высота талии и комфорт несущего частицу истории.

4. Сетка крупной вязки

Осенью, особенно дождливой хочется чего-то…эдакого. Например, вязаной сетки (по задумке дизайнеров, на голое тело). Но главное — комфорт, ваш и соседа по столику в кафе, очереди и на работе. Но как оказалось, не всем подобный акцент на сексуальность нужен.

Екатерина Ермакова,

стилист:

Если есть такой запрос, позволяет фигура, тип личности и задачи, то мы можем применять прозрачные ткани. При условии, что под них пойдет еще один слой одежды. Так мы сможем встроить образ в сезон. Сейчас начался период, который подразумевает смену силуэтов (происходит каждые 5−7 лет). Сегодня оверсайз уступает место X-силуэту и более сексуальным мотивам. Однако это все еще вещи удлиненные и сдержанные.

И даже крупная вязка на объемном свитере будет не уместна для девушек с холеным типом внешности (гладкокожие и гладковолосые). Другое дело — кучерявые девушки с веснушками.

5. Унты

Тенденции осень-зима 2021/2022. imaxtree

Валенки! Прошлой зимой были популярны в России валенки. Несколько лет назад буквально все считали, что им необходимы уги. Теперь эвенкийская обувь вошла в чат. Но стилисты скептически смотрят на диковинный атрибут гардероба — не всем по душе массивная меховая обувь.

6. Свитер-палатка

Видимо творцы модных домов решили, что медвежья берлога — это самое теплое и безопасное место. Поэтому коллекция свитеров получилась максимально «вместительной». Небольшой совет, как правильно выбрать свитер: если тело и ноги помещаются в теплый элемент одежды — берите. Основная палитра — молочные оттенки.

7. Скандинавские мотивы

Были популярны всегда, потому что тренд сезонный, но цикличный. Однако «папин» свитер не подойдет, так как выглядит вещь будет старо в любом случае.

Екатерина Ермакова,

стилист:

Наряду с пончо и бохо-стилистикой идут скандинавские истории. Но важно, чтобы вещь не выглядела старинной. Свитера, которые продавались 15 лет назад не будут смотреться нужным образом. Такие свитера имеют место быть, но выбирать нужно из новинок или на специальных винтажных сайтах.

8. Шубы

Тенденции осень-зима 2021/2022. imaxtree

Мех постепенно возвращается на подиумы — об этом свидетельствуют унты, мужские прямые и женские сумасбродных форм шубы. Но эко-направление все еще в силе этой осенью и зимой.

Екатерина Ермакова,

стилист:

Безусловно. Это макро-тренд и он будет с нами очень долго. По крайней мере то того момента, пока мы что-нибудь не сделаем со своей планетой. Искусственные меха мы будем носить в различных вариациях. Натуральный мех придет, но в маленьких объемах. Во-первых, не все согласятся с этим решением. Например, унты сибиряки не станут скупать массово. Нам нужно привыкнуть. Во-вторых, модные не так давно дорогие шубы сейчас будут не актуальны, потому что на первый план выйдет винтаж (70−90-е гг.).

9. Псевдо модный аскетизм

Тенденция к отказу от трендов — очередное желание инфлюенсеров показать, насколько важно держать баланс в потреблении ресурсов. «Зеленое направление» проповедует модный аскетизм, его первой реформой стали минималистичные трикотажные платья в пол. Но у стилистов есть свое видение подобного решения.

Екатерина Ермакова,

стилист:

Я бы не назвала его новым, и даже приписала к нему приставку «псевдо». Минимализм — это очень крутое направление, но его мало кто правильно носит. Например, если мы идем в минимализм, то нужно его поддерживать всем образом — платьем, обувью и аксессуарами. Как и другие стилистики, минимализм подходят определенным типам внешности. Очень важно, чтобы в минимализме был правильный силуэт, хороший крой, идеальное исполнение. Трудно правильно одеться в дешевом масс маркет, потому что ткани мнутся, плохо обработаны.

В общем, минимализм — это дорого и нисколько не просто.

10. Шик и блеск

Тенденции осень-зима 2021/2022. Imaxtree

Пайетки на пуховике и металлические вставки на внутренней стороны шубы — новое правило. Сорокино счастье прилетит этой зимой, ловите. Однако, не переборщите: необходимо успокаивать вещи приглушенными оттенками и благородными матовыми тканями.