18 июня
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Дом и дача

Что будет с помидорами, если регулярно рыхлить почву

Регулярное рыхление почвы у корней защитит помидоры от дождя и сохранит урожай, пишет «Московский комсомолец».

Урожай. Помидор.
Урожай. Помидор.
Михаил Хаустов

Если периодически рыхлить почву, то влага во время дождя будет быстрее испаряться и не застоится на грядке. Это спасет корни помидоров от загнивания.

Кроме того, в рыхлую землю поступает больше кислорода. Это полезно для растения.

В условиях прохладного лета эксперты рекомендуют создать для помидоров комфортные условия и рыхлить землю на глубину не меньше 5−7 сантиметров. Это относится и к тепличным томатам. Кстати, с последних нужно собирать конденсат: он тоже вреден.

По возможности помидорами следует заниматься ежедневно. Так выше вероятность, что они останутся здоровыми и будут хорошо плодоносить.

А еще ученые рассказали, что генетически модифицированные помидоры могут стать источником важного витамина.

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