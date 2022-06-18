Что будет с помидорами, если регулярно рыхлить почву

Если периодически рыхлить почву, то влага во время дождя будет быстрее испаряться и не застоится на грядке. Это спасет корни помидоров от загнивания.
Кроме того, в рыхлую землю поступает больше кислорода. Это полезно для растения.
В условиях прохладного лета эксперты рекомендуют создать для помидоров комфортные условия и рыхлить землю на глубину не меньше 5−7 сантиметров. Это относится и к тепличным томатам. Кстати, с последних нужно собирать конденсат: он тоже вреден.
По возможности помидорами следует заниматься ежедневно. Так выше вероятность, что они останутся здоровыми и будут хорошо плодоносить.
А еще ученые рассказали, что генетически модифицированные помидоры могут стать источником важного витамина.