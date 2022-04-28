28 апреля
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Дом и дача

Чтобы «не влететь в копейку». Где в Барнауле купить качественные стройматериалы подешевле

Дачный сезон уже идет. Чтобы создать уют, многие начинают ремонт или стройку. Где и за сколько в Барнауле продают кирпичи, шпаклевку и обои, выяснил altapress.ru.

Дом, дача, стройка.
Дом, дача, стройка.
СС0
1
Кирпич

Цены на кирпичи в «Арсенале»

  • Кирпич красный керамический (изготовлен в Черепанове) — 19−20 рублей.
  • Кирпич керамический красный (Копылово) — 26 рублей.
  • Кирпич огнеупорный прямой ШБ-5 — 75 рублей.
  • Кирпич печной, терракот — 92−96 рублей.
Кирпич.
Кирпич.
sdl-arsenal.ru/
2
Штукатурка, шпаклевка и краски

Цены на шпаклевку в «Знаке»

  • Шпаклевка гипсовая (5 кг) — 553 рубля.
  • Шпаклевка финишная (18 кг) — 1580 рублей.
  • Шпаклевка цементная (5 кг) — 20 кг.
  • Шпаклевка акриловая, бук (250 мл) — 294 рубля.
  • Шпаклевка акрилровая, дуб (250 мл) — 299 рублей.
Шпаклевки.
Шпаклевки.
leroymerlin.ru/
Шпаклевки.
Шпаклевки.
www.znakooo.ru/
Штукатурки.
Штукатурки.
leroymerlin.ru/

Сколько стоит штукатурка в «Leroy Merlin»

  • Штукатурка гипсовая (5 кг) — 185−216 рублей.
  • Штукатурка цементная — 166−774 рубля.
  • Штукатурка силиконовая (25 кг) — 4327 рублей.

Ориентировочные цены на краски в Барнауле

  • Краска для фасадов — от 242 рублей. К примеру, в «Leroy Merlin» она стоит около 410 рублей за 2 литра.
  • Краска резиновая — от 500 рублей. В «Леруа Мерлен» стоит 599 рублей за 1 кг, а в «Формуле м2» — 3 140 рублей за 11 кг.
  • Краска декоративная — 999 рублей в «Формуле М2».
  • Краска для фасадов — 236 рублей в «Формуле М2».
  • Краска водно-дисперсная для потолков (1,5 кг) — от 141 рубля.
Краски.
Краски.
formulam2.ru/
3
Где дешевле обои и ламинат

В «Формуле М2» бумажные обои «Розы» (0,53×10м) продают за 260 рублей. Они в наличии на проспекте Космонавтов, 6 г и и Павловском тракте, 49/3.

Обои в &quot;Формуле м2&quot;.
Обои в «Формуле м2».
formulam2.ru/

Кроме того, в наличии виниловые обои «Дождь ванильный» по 390 рублей за рулон, бумажные «Крошка» — за 370 рублей, а еще жидкие «BioPlast» — за 665 рублей.

Сколько стоят обои в «Арсенале»

  • Самоклеящаяся пленка — 539−579 рублей.
  • Фотообои — 999−3599 рублей.
  • Стеклообои — 1608−4841 рубль.
Стеклообои.
Стеклообои.
sdl-arsenal.ru/
Стеклообои.
Стеклообои.
sdl-arsenal.ru/
  • Под покраску — 1207−2886 рублей.
  • Виниловые — от 400 рублей.

Ламинат также можно присмотреть в «Арсенале». Вот какие на него цены:

  • «Ламинелли Кубань, дуб черноморский» — 699 рублей за кв. м.
  • «Kastamonu Sunfloor, дуб карельский» — 499 рублей за кв. м.

Цена на ламинат в «Знаке»

  • «Bravo, Дуб Байлот» — 231 рубль за кв. м.
  • «Эстетика, Дуб коричневый» — 447 рублей за кв. м.
  • Ламинат «Storm» — 272 рубля за кв. м.
Ламинат.
Ламинат.
www.znakooo.ru/

На этом всё. В следующем материале мы расскажем, где купить плитку и линолеум. А еще altapress.ru узнает о ценах на сайдинг.

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