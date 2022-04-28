Чтобы «не влететь в копейку». Где в Барнауле купить качественные стройматериалы подешевле

Цены на кирпичи в «Арсенале»
- Кирпич красный керамический (изготовлен в Черепанове) — 19−20 рублей.
- Кирпич керамический красный (Копылово) — 26 рублей.
- Кирпич огнеупорный прямой ШБ-5 — 75 рублей.
- Кирпич печной, терракот — 92−96 рублей.
Цены на шпаклевку в «Знаке»
- Шпаклевка гипсовая (5 кг) — 553 рубля.
- Шпаклевка финишная (18 кг) — 1580 рублей.
- Шпаклевка цементная (5 кг) — 20 кг.
- Шпаклевка акриловая, бук (250 мл) — 294 рубля.
- Шпаклевка акрилровая, дуб (250 мл) — 299 рублей.
Сколько стоит штукатурка в «Leroy Merlin»
- Штукатурка гипсовая (5 кг) — 185−216 рублей.
- Штукатурка цементная — 166−774 рубля.
- Штукатурка силиконовая (25 кг) — 4327 рублей.
Ориентировочные цены на краски в Барнауле
- Краска для фасадов — от 242 рублей. К примеру, в «Leroy Merlin» она стоит около 410 рублей за 2 литра.
- Краска резиновая — от 500 рублей. В «Леруа Мерлен» стоит 599 рублей за 1 кг, а в «Формуле м2» — 3 140 рублей за 11 кг.
- Краска декоративная — 999 рублей в «Формуле М2».
- Краска для фасадов — 236 рублей в «Формуле М2».
- Краска водно-дисперсная для потолков (1,5 кг) — от 141 рубля.
В «Формуле М2» бумажные обои «Розы» (0,53×10м) продают за 260 рублей. Они в наличии на проспекте Космонавтов, 6 г и и Павловском тракте, 49/3.
Кроме того, в наличии виниловые обои «Дождь ванильный» по 390 рублей за рулон, бумажные «Крошка» — за 370 рублей, а еще жидкие «BioPlast» — за 665 рублей.
Сколько стоят обои в «Арсенале»
- Самоклеящаяся пленка — 539−579 рублей.
- Фотообои — 999−3599 рублей.
- Стеклообои — 1608−4841 рубль.
- Под покраску — 1207−2886 рублей.
- Виниловые — от 400 рублей.
Ламинат также можно присмотреть в «Арсенале». Вот какие на него цены:
- «Ламинелли Кубань, дуб черноморский» — 699 рублей за кв. м.
- «Kastamonu Sunfloor, дуб карельский» — 499 рублей за кв. м.
Цена на ламинат в «Знаке»
- «Bravo, Дуб Байлот» — 231 рубль за кв. м.
- «Эстетика, Дуб коричневый» — 447 рублей за кв. м.
- Ламинат «Storm» — 272 рубля за кв. м.
На этом всё. В следующем материале мы расскажем, где купить плитку и линолеум. А еще altapress.ru узнает о ценах на сайдинг.