Чтобы «не влететь в копейку». Где в Барнауле купить качественные стройматериалы подешевле

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Где дешевле обои и ламинат

В «Формуле М2» бумажные обои «Розы» (0,53×10м) продают за 260 рублей. Они в наличии на проспекте Космонавтов, 6 г и и Павловском тракте, 49/3.

Обои в «Формуле м2». formulam2.ru/

Кроме того, в наличии виниловые обои «Дождь ванильный» по 390 рублей за рулон, бумажные «Крошка» — за 370 рублей, а еще жидкие «BioPlast» — за 665 рублей.

Сколько стоят обои в «Арсенале»

Самоклеящаяся пленка — 539−579 рублей.

Фотообои — 999−3599 рублей.

Стеклообои — 1608−4841 рубль.

Под покраску — 1207−2886 рублей.

Виниловые — от 400 рублей.

Ламинат также можно присмотреть в «Арсенале». Вот какие на него цены:

«Ламинелли Кубань , дуб черноморский» — 699 рублей за кв. м.

дуб черноморский» — 699 рублей за кв. м. «Kastamonu Sunfloor , дуб карельский» — 499 рублей за кв. м.

Цена на ламинат в «Знаке»