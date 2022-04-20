Россияне бросились благоустраивать дачные участки

Россияне начали проявлять повышенный интерес к услугам, связанным с благоустройством дачных участков, следует из исследование, фиксирующее рост спроса на работников, оказывающих помощь на даче в сервисе «Авито.ру».

«В период с середины апреля этого года по сравнению с концом марта жители страны стали на 102% активнее обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом, а по сравнению с прошлым сезоном спрос на такие услуги вырос почти на четверть», — цитирует Газета.Ru аналитиков сервиса.

Самой востребованной услугой стала вспашка земли — спрос на нее в середине апреля вырос на 223% по сравнению с периодом ранее. На 98% увеличилось число дачников, обращающиеся за помощью в спиливании деревьев.

Среди популярных услуг также установка теплиц (+95%), помощь разнорабочего (+86%) и расчистка участка (+62%).

Число частных работников и небольших компаний, оказывающих помощь в благоустройстве, также выросло в середине апреля: по сравнению с прошлым годом их стало на 13% больше.

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