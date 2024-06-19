20 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Дом и дача

Дачникам рассказали, как спасти урожай от ливней

Главный агроном России Октябрина Ганичкина в разговоре с РИАМО дала советы дачникам, как защитить урожай от проливных дождей.

По словам специалиста, сейчас грядки можно защитить только пленкой. Сама Октябрина не собирается укрывать свои посадки, потому что считает, что большой дождь не причинит вреда подросшим растениям. Если же у кого-то уже начался потоп, то нужно сделать водоотводы, чтобы отвести лишнюю воду.

Однако в данный момент обильные дожди могут быть даже полезны для растений, особенно для деревьев и кустарников. Ливни смывают тлю, паутину, клещей и других вредителей.

Ранее сообщалось, что садоводы обязаны начать освоение земельных участков в течение трех лет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость