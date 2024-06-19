По словам специалиста, сейчас грядки можно защитить только пленкой. Сама Октябрина не собирается укрывать свои посадки, потому что считает, что большой дождь не причинит вреда подросшим растениям. Если же у кого-то уже начался потоп, то нужно сделать водоотводы, чтобы отвести лишнюю воду.
Однако в данный момент обильные дожди могут быть даже полезны для растений, особенно для деревьев и кустарников. Ливни смывают тлю, паутину, клещей и других вредителей.
Ранее сообщалось, что садоводы обязаны начать освоение земельных участков в течение трех лет.
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