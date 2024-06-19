Главный агроном России Октябрина Ганичкина в разговоре с РИАМО дала советы дачникам, как защитить урожай от проливных дождей.

По словам специалиста, сейчас грядки можно защитить только пленкой. Сама Октябрина не собирается укрывать свои посадки, потому что считает, что большой дождь не причинит вреда подросшим растениям. Если же у кого-то уже начался потоп, то нужно сделать водоотводы, чтобы отвести лишнюю воду.

Однако в данный момент обильные дожди могут быть даже полезны для растений, особенно для деревьев и кустарников. Ливни смывают тлю, паутину, клещей и других вредителей.

Ранее сообщалось, что садоводы обязаны начать освоение земельных участков в течение трех лет.

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