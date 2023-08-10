Изба да хата. Чем жители Алтайского края отвечают на «квартирный вопрос»

Ровные и не очень ряды изб — привычное зрелище для российских деревень. Однако в Алтайском крае индивидуальные жилые дома предпочитают возводить не только в селах. Квартиры в текущем году строились лишь в трети городов региона, но и там их оказалось намного меньше, чем частных домов. Подробнее в ситуации разобрался altapress.ru.

Где и что строят в Алтайском крае

Как рассказали в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, общая площадь введенных жилых помещений в многоквартирных домах по итогам первой половины 2023 года превысила площадь новых индивидуальных жилых строений только в Барнауле: 165 тыс. кв. м против 108 тыс. кв. м. Таким образом, доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составила здесь 39,6%.

Во всех остальных городах края доля ИЖС превалирует:

в Бийске — 62,5% (19,7 из 31,6 тыс. кв. м),

в Белокурихе — 77,7% (14,7 из 18,9 тыс. кв. м),

в Новоалтайске — 80,7% (14,7 из 18,2 тыс. кв. м).

Еще в пяти городах региона доля ИЖС и вовсе составляет 100%. Речь о Рубцовске (9,3 тыс. кв. м), Заринске (2,9 тыс. кв. м), Алейске (1,5 тыс. кв. м), Яровом (1,2 тыс. кв. м) и муниципальном округе Славгород (4,3 тыс. кв. м).

Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле. Кристина Тарасова.

Всего в Алтайском крае введено в эксплуатацию 492,9 тыс. кв. м жилья: 185,6 тыс. кв. м — в многоквартирных домах и 307,3 тыс. кв. м — в частных. Таким образом, в среднем, доля ИЖС в регионе составила 62,3%.

В Камне-на-Оби, Змеиногорске и Горняке не строилось вообще никакого жилья.

Почему выбирают частные дома

По мнению большинства участников строительного рынка, рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимых помещений обусловлен несколькими факторами. Во-первых, его привлекательность для населения растет вместе с повышением цен на квартиры.

Копилка, графики. Фото: freepik.

Немаловажную роль играет также упрощение административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов ИЖС. Кроме того, отмечается эффект от заработавших механизмов льготного ипотечного кредитования. Речь идет преимущественно о «сельской» и «семейной» ипотеках, выдаваемых под 6% и 3% соответственно.

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

Индивидуальные жилые дома имеют более высокий уровень комфорта, чем квартиры. Это большая площадь, собственный земельный участок и так далее. Кроме того, зачастую их можно строить без привлечения специализированных подрядчиков. Фактически, те, кто умеет, могут возводить такие дома собственными руками. Вообще же, рост популярности частных домов — общемировая тенденция. Полагаю, в дальнейшем она, как минимум, сохранится на высоком уровне, а скорее даже увеличится.

Виктор Четошников. Олег Богданов

Какие дома предпочитают барнаульцы

Несмотря на то, что в Барнауле по-прежнему вводится больше квартир, чем частных домов, доля последних все-таки достаточно велика. Многие барнаульцы настроены на переселение из квартиры. На какие дома барнаульцы меняют свои квартиры, «Свободному курсу» рассказал Андрей Берг, учредитель компании «Два этажа», которая занимается возведением домов в Барнауле и Новосибирске.

По его словам, наибольшей популярностью пользуются проекты домов площадью 80-100 кв.м — это около 80% всех заказов. Как правило, барнаульцы хотят просто сменить квартиру на индивидуальное жилье из-за большого количества плюсов загородной жизни.

Малоэтажка. Коттеджи. Анна Зайкова

Ряд клиентов приобретает загородную недвижимость в качестве второго жилья — не просто дачи на летний период, а дома, в которые планируют со временем съехать, оставив городскую квартиру детям. При этом аудитория покупателей загородной недвижимости «помолодела». Если раньше нижняя планка составляла 30-35 лет, то сейчас объекты ИЖС начали приобретать люди в возрасте около 25 лет, в том числе, молодые пары.

Андрей Берг,

учредитель компании «Два этажа»:

Это может быть связано, во-первых, с тем, что существенно сократилась разница в стоимости между квартирами и домами. Все понимают, что дом комфортнее для проживания, поэтому и выбор в его пользу совершают чаще. Кроме того, большую роль сыграла обновленная программа сельской ипотеки, позволяющая брать до 12 млн рублей всего под 3% годовых.

Также он отметил, что если раньше покупатели руководствовались исключительно финансовыми возможностями, выбирая наиболее доступные варианты, то теперь чаще стали обращать внимание на качество дома.

Более того, жилье выбирают из-за его дизайна. Сейчас стали особенно популярны барнхаусы — дома в эклектичном стиле, объединяющем лофт и минималистику.

В Барнауле началось строительство нового коттеджного поселка. архив ОАО "Барнаулкапстрой"

Тренд на ИЖС поддержит государство

В июле спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что стягивание людей и ресурсов в мегаполисы контрпродуктивно. Она указала на то, что в половине городов России новое жилье практически не возводят, и призвала нарастить строительство в малых городах и сельской местности.

21 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому землю под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство смогут бесплатно получать россияне, имеющие рабочие профессии. А 24 июля Минстрой РФ внес законопроект, предусматривающий льготы по НДС для строителей в сфере ИЖС.

Валентина Матвиенко. kremlin.ru

Если конкретнее, в перечень услуг, освобождаемых от НДС, предлагается включить услуги подрядчика ‎по договору строительного подряда для строительства индивидуального жилого дома, предусматривающего осуществление расчетов ‎с использованием счетов эскроу.

Таким образом, очевидно, что тренд на рост популярности индивидуального жилья поддерживается федеральным центром на уровне государственной политики, поэтому, вероятнее всего, такая тенденция в ближайшие годы усилится.