Новый коттеджный поселок под Барнаулом будет строить фирма из Московской области

Компания из Московской области «Промжилстрой» оказалась единственным претендентом на крупный участок в пригороде Барнаула , предназначенный для малоэтажной застройки. По замыслу госкорпорации Дом.рф здесь должна быть реализована главная градостроительная идея последних лет: комплексное развитие территории. Алтайских претендентов на воплощение идеи в жизнь не нашлось, хотя рынок малоэтажного строительства на подъеме.

Микрорайон в сотни домов

Новый коттеджный микрорайон должен появиться во Власихе на территории площадью 57,5 га. Участок этот свободный, с юга и востока окружен частными жилыми домами и, по сведениям Дом.рф, расположен в пяти километрах от городской черты. Земля федеральная.

Начальная цена права его комплексной застройки - 13,33 млн рублей. Задача инвестора - построить здесь не только коттеджи, но еще и три детсада и школу, дороги, общественные зоны, спортплощадки и магазины, и, кроме этого, произвести озеленение.

Есть в аукционной документации и одно интересное условие: взять не меньше пяти типовых проектов коттеджей, разработанных с использованием деревянных конструкций, из каталога Минстроя РФ. Но это условие вряд ли будет обременительным.

Вариант типового проекта для комплексной застройки. minstroyrf.gov.ru

Из ответа на вопрос, опубликованного на torgi.gov.ru, следует: достаточно возвести лишь пять домов (один проект - один объект). Всего же здесь построят жилье общей площадью от 55,8 до 62 тыс. кв. метров - то есть 300-400 коттеджей.

Впрочем, точное количество домов станет известно после утверждения проекта планировки территории. По данным Росстата на осень 2022 года, средняя площадь индивидуального дома в России - около 145 кв. метров.

Подписание не состоялось

И вот теперь стало понятно, кто скорее всего, всем этим займется. На аукцион, состоявшийся 28 июля, поступила лишь одна заявка - от компании «Промжилстрой», зарегистрированной в городе Руза (поселке Тучково) Московской области.

Аукцион признали не состоявшимся. Тем не менее «Промжилстрой» имеет право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды участка, указано в протоколе.

Информация о заключении с фирмой договоров пока не опубликована. Но сомневаться в серьезности намерений фирмы нет оснований: она уплатила задаток - 2,67 млн рублей.

Очевидно, подписание документов состоится после уплаты всей суммы. В дальнейшем же застройщик должен будет вносить арендную плату - по 13,33 млн рублей в год.

Благоприятный период

Компания «Промжилстрой» позиционировала себя как «генеральный подрядчик на строительстве объектов различной сложности», который «реализует полный комплекс функций по управлению строительством объекта» (правда, в момент подготовки материала сайт компании, где все это было описано, оказался недоступен).

Примеры проектов домов с использованием деревянных конструкций из каталога Минстроя. Минстрой РФ.

Реализованные проекты фирмы - главным образом, многоквартирные дома в Московской области. Фирма создана в 2006 году, ее учредитель, а с 24 июля и директор Владимир Жугарев имеет новосибирский ИНН. Он также учредитель барнаульской «Монтажно эксплуатационной компании газовые энергетические системы».

Согласно сайту ФНС "Прозрачный бизнес", 2022 год был далеко не лучшим в жизни фирмы "Промжилстрой": выручка составила лишь 348 тыс. рублей, а персонала за ней и вовсе не числилось.

А вот время выхода на рынок малоэтажного строительства она выбрала благоприятное: он демонстрирует бурный рост. Так, в первом полугодии индивидуальные застройщики Алтайского края ввели в действие дома общей площадью 307,3 тыс. кв. метров.

Это на 22% больше, чем в первом полугодии 2022 года, по данным Дом.рф. И наоборот, ввод многоквартирного жилфонда сократился за полгода на 30%. Доля индивидуальных домов в общем объеме жилищного строительства Алтайского края достигла в 2023 году 62%.

"Барнаульская Рублевка". "Авито".

Алтайским неинтересно

Второй вопрос, почему проект во Власихе не заинтересовал алтайских застройщиков, тоже специализирующихся на строительстве высоток? Возможно, еще просто не время.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

"На рынке ИЖС маржинальность ниже, а рынок непонятный – очень трудно прогнозировать, как будет продаваться жилье. Сегодня спрос есть, завтра нет. Строительство многоквартирного жилья намного понятнее, рынок давно отработан. Меры по стимулированию ИЖС в правительстве принимаются, есть сельская ипотека, московский девелопер «ПИК» уже начал строить коттеджные поселки. Но наш крупный строительный бизнес зайти на этот рынок не заставишь. Придет время - наверное, займутся строительством частных домов и они".

Большое интервью с Александром Мишустиным о строителях, состоянии и перспективах строительной отрасли читайте в ближайшем номере спецвыпуска газеты «Свободный курс».