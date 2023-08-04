Новый коттеджный поселок под Барнаулом будет строить фирма из Московской области

Микрорайон в сотни домов
Новый коттеджный микрорайон должен появиться во Власихе на территории площадью 57,5 га. Участок этот свободный, с юга и востока окружен частными жилыми домами и, по сведениям Дом.рф, расположен в пяти километрах от городской черты. Земля федеральная.
Начальная цена права его комплексной застройки - 13,33 млн рублей. Задача инвестора - построить здесь не только коттеджи, но еще и три детсада и школу, дороги, общественные зоны, спортплощадки и магазины, и, кроме этого, произвести озеленение.
Есть в аукционной документации и одно интересное условие: взять не меньше пяти типовых проектов коттеджей, разработанных с использованием деревянных конструкций, из каталога Минстроя РФ. Но это условие вряд ли будет обременительным.
Из ответа на вопрос, опубликованного на torgi.gov.ru, следует: достаточно возвести лишь пять домов (один проект - один объект). Всего же здесь построят жилье общей площадью от 55,8 до 62 тыс. кв. метров - то есть 300-400 коттеджей.
Впрочем, точное количество домов станет известно после утверждения проекта планировки территории. По данным Росстата на осень 2022 года, средняя площадь индивидуального дома в России - около 145 кв. метров.
Подписание не состоялось
И вот теперь стало понятно, кто скорее всего, всем этим займется. На аукцион, состоявшийся 28 июля, поступила лишь одна заявка - от компании «Промжилстрой», зарегистрированной в городе Руза (поселке Тучково) Московской области.
Аукцион признали не состоявшимся. Тем не менее «Промжилстрой» имеет право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды участка, указано в протоколе.
Информация о заключении с фирмой договоров пока не опубликована. Но сомневаться в серьезности намерений фирмы нет оснований: она уплатила задаток - 2,67 млн рублей.
Очевидно, подписание документов состоится после уплаты всей суммы. В дальнейшем же застройщик должен будет вносить арендную плату - по 13,33 млн рублей в год.
Благоприятный период
Компания «Промжилстрой» позиционировала себя как «генеральный подрядчик на строительстве объектов различной сложности», который «реализует полный комплекс функций по управлению строительством объекта» (правда, в момент подготовки материала сайт компании, где все это было описано, оказался недоступен).
Реализованные проекты фирмы - главным образом, многоквартирные дома в Московской области. Фирма создана в 2006 году, ее учредитель, а с 24 июля и директор Владимир Жугарев имеет новосибирский ИНН. Он также учредитель барнаульской «Монтажно эксплуатационной компании газовые энергетические системы».
Согласно сайту ФНС "Прозрачный бизнес", 2022 год был далеко не лучшим в жизни фирмы "Промжилстрой": выручка составила лишь 348 тыс. рублей, а персонала за ней и вовсе не числилось.
А вот время выхода на рынок малоэтажного строительства она выбрала благоприятное: он демонстрирует бурный рост. Так, в первом полугодии индивидуальные застройщики Алтайского края ввели в действие дома общей площадью 307,3 тыс. кв. метров.
Это на 22% больше, чем в первом полугодии 2022 года, по данным Дом.рф. И наоборот, ввод многоквартирного жилфонда сократился за полгода на 30%. Доля индивидуальных домов в общем объеме жилищного строительства Алтайского края достигла в 2023 году 62%.
Алтайским неинтересно
Второй вопрос, почему проект во Власихе не заинтересовал алтайских застройщиков, тоже специализирующихся на строительстве высоток? Возможно, еще просто не время.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
"На рынке ИЖС маржинальность ниже, а рынок непонятный – очень трудно прогнозировать, как будет продаваться жилье. Сегодня спрос есть, завтра нет. Строительство многоквартирного жилья намного понятнее, рынок давно отработан.
Меры по стимулированию ИЖС в правительстве принимаются, есть сельская ипотека, московский девелопер «ПИК» уже начал строить коттеджные поселки. Но наш крупный строительный бизнес зайти на этот рынок не заставишь. Придет время - наверное, займутся строительством частных домов и они".
Большое интервью с Александром Мишустиным о строителях, состоянии и перспективах строительной отрасли читайте в ближайшем номере спецвыпуска газеты «Свободный курс».