6 июня
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Недвижимость

В пригороде Барнаула выставили на торги участок для коттеджной застройки нового типа

Госкорпорация «Дом.рф» выставила на аукцион участок площадью 57,5 га в пригороде Барнаула – во Власихе. Площадка предназначена для комплексного развития – строительства индивидуальных жилых домов, коммунальных сетей, дорог, соцобъектов и благоустройства по новым стандартам градостроительства. Участок выставлен на торги повторно – пока идея комплексного развития не нашла своих инвесторов.

Незастроенный участок на ул. Мамонтовской, выставленный на аукцион.
Незастроенный участок на ул. Мамонтовской, выставленный на аукцион.
tori.gov.ru

Первый комплексный

Незастроенный участок, расположенный на ул. Мамонтово во Власихе, находится в федеральной собственности. Его площадь - 57,5 гектара, с юга и востока территорию окружают жилые дома. Сейчас это лишь поля напротив поселка Лесного, сообщала о нем пресс-служба госкорпорации «Дом.рф».

Но через девять лет здесь должен появиться микрорайон, застроенный по новым стандартам формирования городской среды - с дорогами, зелеными общественными зонами, детсадами, школой, спортплощадками и магазинами.

Кроме коттеджей, проекты которых в аукционной документации не оговариваются, инвестору предлагается использовать не менее пяти типовых проектов - с применением деревянных конструкций.

Незастроенный участок на ул. Мамонтовской, выставленный на аукцион.
Незастроенный участок на ул. Мамонтовской, выставленный на аукцион.
tori.gov.ru

Такие дома дешевле и быстро возводятся – согласно сведениям авторов проектов, от семи дней до пяти месяцев.

Что касается аукциона, то на торги выставлено право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории. И это - первый в Барнауле участок, который госкорпорация выставила на торги в рамках этой концепции градостроительства.

  • Общая площадь жилья на участке - от 55,8 до 62 тыс. кв. метров.
  • Начальная цена лота – 13,36 млн рублей.
  • С победителем аукциона заключается договор аренды участка и договор комплексного развития территории на девять лет.
  • Арендная плата - 23 рубля 19 копеек за 1 кв. метр площади участка в год в течение всего срока аренды.

Неинтересный лот

Между тем, лот этот выставлен на аукцион повторно. Первые торги прошли в феврале. Но заявок на них никто так и не подал, указано в извещении об аукционе.

В других регионах аналогичные проекты комплексного развития незастроенной территории, в общем, продвигаются.

«В работе 248 участков с градостроительным потенциалом почти в 50 млн кв. метров», - сообщил представитель Минстроя России в начале апреля в ходе «Российской строительной недели».

Госкорпорация Дом.рф на этот же момент согласовала 56 проектов и заключила 18 договоров комплексного развития территории, проинформировала госкорпорация.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

Финансовая модель

Комплексное развитие территорий (застроенных и не застроенных) в Минстрое России называют одним из ключевых направлений градостроительства в регионах.

Суть концепции - действия по единому, общему плану территории, исходя из требований к качеству жизни.

В Дом.рф совместно с этим ведомством и КБ «Стрелка» разработали стандарт этого развития. Этот стандарт предлагается использовать и победителю аукциона на участок во Власихе.

В нем заявлены новые подходы к формированию городской застройки (жилой и многофункциональной).

Вариант сочетания мало- и многоэтажной застройки в новом Стандарте комплексного развития.
Вариант сочетания мало- и многоэтажной застройки в новом Стандарте комплексного развития.
Дом.рф

Из Стандарта комплексного развития территории:

«Чтобы любой житель мог пользоваться широким спектром объектов общественно-деловой инфраструктуры рядом с домом, а также разнообразными открытыми простран-ствами, в том числе озелененными территориями. Формирование такой среды основано на чередовании двух видов городских территорий, которые представлены в составе каждой из целевых моделей: центров городской жизни; тихих жилых зон».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Концепция вполне привлекательная. Но, судя по отзывам участников рынка в ходе той же строительной недели, самое здесь проблемное – формирование интересной для инвестора финансовой модели.

Дорогостоящая инфраструктура

Согласно аукционной документации, в ходе строительства инвестор должен будет обеспечить участок коммунальными сетями, дорогами и социальной инфраструктурой (в Барнауле речь идет о трех детсадах и школе).

И, собственно, инвесторам не понятно, за чей счет "банкет" и как здесь будет участвовать государство.

Ранее в «Дом.рф» поясняли: «победителям аукциона сразу предлагается проектное финансирование Банка ДОМ.РФ и механизм инфраструктурных облигаций».

Аукцион.
Аукцион.
Из открытых источников Интернет.

Однако эксперты утверждали, что в Алтайском крае нет возможности использовать все финансовые инструменты, предлагаемые госкорпорацией строителям – для этого нужно создать в регионе дочернюю структуру Дом.рф.

Согласовать каждый шаг

Но, возможно, инвесторов отпугивает и необходимость большого числа согласований. Так, госкорпорация обязала инвестора подготовить документацию по планировке территории и согласовать ее с «Дом.рф».

Согласовывать придется и градостроительную концепцию застройки, проектные и архитектурные решения объектов капстроительства, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы.

Примеры проектов домов с использованием деревянных конструкций из каталога Минстроя.
Примеры проектов домов с использованием деревянных конструкций из каталога Минстроя.
Минстрой РФ.

После утверждения документации по планировки территории арендатору придется провести кадастровые работы, а затем представить «Дом.рф» график с этапами и сроками строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

Заявки на аукцион принимают до 24 июля, торги начнутся 28 июля. Посмотрим, заинтересуют ли новации инвесторов.

В госкорпорации Дом.рф утверждали, что намерены выставить на аукцион еще пять незастроенных площадок для комплексного развития.

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