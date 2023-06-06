В пригороде Барнаула выставили на торги участок для коттеджной застройки нового типа

Первый комплексный
Незастроенный участок, расположенный на ул. Мамонтово во Власихе, находится в федеральной собственности. Его площадь - 57,5 гектара, с юга и востока территорию окружают жилые дома. Сейчас это лишь поля напротив поселка Лесного, сообщала о нем пресс-служба госкорпорации «Дом.рф».
Но через девять лет здесь должен появиться микрорайон, застроенный по новым стандартам формирования городской среды - с дорогами, зелеными общественными зонами, детсадами, школой, спортплощадками и магазинами.
Кроме коттеджей, проекты которых в аукционной документации не оговариваются, инвестору предлагается использовать не менее пяти типовых проектов - с применением деревянных конструкций.
Такие дома дешевле и быстро возводятся – согласно сведениям авторов проектов, от семи дней до пяти месяцев.
Что касается аукциона, то на торги выставлено право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории. И это - первый в Барнауле участок, который госкорпорация выставила на торги в рамках этой концепции градостроительства.
- Общая площадь жилья на участке - от 55,8 до 62 тыс. кв. метров.
- Начальная цена лота – 13,36 млн рублей.
- С победителем аукциона заключается договор аренды участка и договор комплексного развития территории на девять лет.
- Арендная плата - 23 рубля 19 копеек за 1 кв. метр площади участка в год в течение всего срока аренды.
Неинтересный лот
Между тем, лот этот выставлен на аукцион повторно. Первые торги прошли в феврале. Но заявок на них никто так и не подал, указано в извещении об аукционе.
В других регионах аналогичные проекты комплексного развития незастроенной территории, в общем, продвигаются.
«В работе 248 участков с градостроительным потенциалом почти в 50 млн кв. метров», - сообщил представитель Минстроя России в начале апреля в ходе «Российской строительной недели».
Госкорпорация Дом.рф на этот же момент согласовала 56 проектов и заключила 18 договоров комплексного развития территории, проинформировала госкорпорация.
Финансовая модель
Комплексное развитие территорий (застроенных и не застроенных) в Минстрое России называют одним из ключевых направлений градостроительства в регионах.
Суть концепции - действия по единому, общему плану территории, исходя из требований к качеству жизни.
В Дом.рф совместно с этим ведомством и КБ «Стрелка» разработали стандарт этого развития. Этот стандарт предлагается использовать и победителю аукциона на участок во Власихе.
В нем заявлены новые подходы к формированию городской застройки (жилой и многофункциональной).
Из Стандарта комплексного развития территории:
«Чтобы любой житель мог пользоваться широким спектром объектов общественно-деловой инфраструктуры рядом с домом, а также разнообразными открытыми простран-ствами, в том числе озелененными территориями. Формирование такой среды основано на чередовании двух видов городских территорий, которые представлены в составе каждой из целевых моделей: центров городской жизни; тихих жилых зон».
Концепция вполне привлекательная. Но, судя по отзывам участников рынка в ходе той же строительной недели, самое здесь проблемное – формирование интересной для инвестора финансовой модели.
Дорогостоящая инфраструктура
Согласно аукционной документации, в ходе строительства инвестор должен будет обеспечить участок коммунальными сетями, дорогами и социальной инфраструктурой (в Барнауле речь идет о трех детсадах и школе).
И, собственно, инвесторам не понятно, за чей счет "банкет" и как здесь будет участвовать государство.
Ранее в «Дом.рф» поясняли: «победителям аукциона сразу предлагается проектное финансирование Банка ДОМ.РФ и механизм инфраструктурных облигаций».
Однако эксперты утверждали, что в Алтайском крае нет возможности использовать все финансовые инструменты, предлагаемые госкорпорацией строителям – для этого нужно создать в регионе дочернюю структуру Дом.рф.
Согласовать каждый шаг
Но, возможно, инвесторов отпугивает и необходимость большого числа согласований. Так, госкорпорация обязала инвестора подготовить документацию по планировке территории и согласовать ее с «Дом.рф».
Согласовывать придется и градостроительную концепцию застройки, проектные и архитектурные решения объектов капстроительства, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы.
После утверждения документации по планировки территории арендатору придется провести кадастровые работы, а затем представить «Дом.рф» график с этапами и сроками строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
Заявки на аукцион принимают до 24 июля, торги начнутся 28 июля. Посмотрим, заинтересуют ли новации инвесторов.
В госкорпорации Дом.рф утверждали, что намерены выставить на аукцион еще пять незастроенных площадок для комплексного развития.