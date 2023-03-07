7 марта
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Недвижимость

Путь к безработице. Союз строителей объяснил, чем сокращение объема незавершенки опасно для Барнаула

За последние три года объем незавершенного строительства многоквартирных домов сократился почти в два раза — и это при рекордах сдачи новостроек. Если тенденция продолжится, отрасль ждет обвал ввода жилья, а также увеличение безработицы, считает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. Он рассказал, в чем здесь связь и как преодолеть назревающую проблему.

Стройка. Площадь Победы.
Стройка. Площадь Победы.

За три года объем незавершенного строительства сократился почти в два раза: с 1,2 млн. кв. м до 650 тыс. кв. м. Это значит, что в Барнауле запускается все меньше новых проектов. Если их не станет больше, появится угроза не выполнить строительные планы в ближайшие 2−3 года, считает Ширшов. Это в свою очередь сулит безработицу.

«На фоне текущей ситуации в бюджетном строительстве региона, снижение объемов жилищного ведет к резкому сокращению количество работающих в отрасли. Ведь каждое рабочее место образует шесть-семь мест в сопутствующих отраслях, — объяснял эксперт.

Неизбежно и снижение объема производств материалов. Также проблема может проделать дыру в бюджете: большинство строительных организаций — крупнейшие налогоплательщики, заметил Ширшов.

Что делать

По мнению эксперта, нужны плановые сроки проведения земельных торгов всех форм собственности в Барнауле, чтобы застройщики могли четко планировать и понимать ситуацию. Об этом Союз строителей заявлял неоднократно.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

Вячеслав Ширшов считает, что сегодня крайне необходим осмысленный подход к развитию территорий, планирование строительства, жилья и инфраструктуры хотя бы на пять лет вперед.

«Нужны не просто цифры, а план развития с аналитикой, оценкой площадок, их емкостью и очередностью освоения, — сказал он. — Должны просчитываться инженерная и транспортная инфраструктура участков под застройку. Только на основании этого прогноза стройиндустрия будет планировать».

Эксперт обратил внимание на то, что в других регионах уже эффективно используют механизм по финансированию строительства дорожной, инженерной и социальной инфраструктур для новостроек. Это помогает воплощать масштабные проекты и осваивать новые территории.

Чтобы так было и в Алтайском крае, нужно создать дочернее общество субъекта Дом. РФ, подчеркнул Ширшов.

«Сейчас оно не создано, поэтому в регионе нет возможности использовать финансовые инструменты для поддержки и развития строительной отрасли, предлагаемые институтом, — сказал он. — Появилась бы реальная возможность реализовать проект комплексного освоения территории на земле, находящейся в федеральной собственности, а это порядка 400 гектаров».

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