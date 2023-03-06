Путь банкрота. Почему Алтайский край не освоил более 2 млрд рублей на бюджетных стройках

Ведет к банкротству
Показатели освоения составили 15 млрд рублей — 88% от плановых значений.
Одной из главных причин, почему деньги не были потрачены, по мнению Ширшова, — несостоявшиеся аукционы на строительство и ремонт соцобъектов. Причем разного уровня финансирования — федерального, краевого и муниципального.
«Сегодня в крае участие строительных организаций в строительстве объектов госзаказа ведет к их убыточности и, как следствие, к банкротству, — считает Вячеслав Ширшов. — Именно несоответствие сметной стоимости строительства текущим реалиям привело к отказам строителей участвовать в аукционах по объектам, которые финансируется бюджетом».
Решение проблемы директор Союза строителей видит в переходе на ресурсно-индексный метод, который должен максимально приблизить расчетную стоимость работ на объектах капитального строительства к рыночной стоимости и повысить точность контрактов.
Плачевные последствия
Гендиректор компании «Барнаулстройизыскания» Виктор Вайгандт также покритиковал методы ценообразования и недобросовестных коллег. По его данным, стоимость строительно-изыскательных работ в сметах занижена и составляет всего 25−30% от фактической.
«Понимаю, что все хотят сэкономить, — сказал он. — Но стоимость работ и так можно сопоставить со стоимостью строительства санузла в двухподъездном 10-этажном доме. Но их значимость неоспорима».
Вайгандт добавил, что изыскатели, которые берутся за работу по 50% стоимости, роняют престиж профессии. Потому что не выполняют все полевые работы, которые предусмотрены нормативами — а значит недостоверно изучают площадку.
«Это влияет на верность расчета фундамента: дальнейшие последствия могут быть плачевными, — сказал он. — И заказчики считают, что изыскание не очень важный этап и экономят, но как только дом просел и появились трещины, сразу бегут к изыскателю и пытаются сложить ответственность на них».
Неподготовленный заказчик
Другой острый вопрос — профессионализм заказчика в сфере строительства. Сегодня вопросами подготовки техзадания занимаются руководители школ, больниц, библиотек и другие.
«Они не могут обладать всем объемом необходимых знаний, отслеживать меняющиеся правовые реалии, — уверен Вячеслав Ширшов. — Поэтому даже предоставленные федеральным законодательством возможности по увеличению сметной стоимости, корректировки проектов и заключения контракта с единственным поставщиком используются не всегда».
В этом отношении он похвалил только Министерство культуры края: там, по мнению Ширшова, строительным направлением руководят профессионалы.
Ситуацию с остальными структурами может исправить единая служба профессионального заказчика, которую необходимо создать в крае, считает эксперт.
«Есть единый краевой заказчик — но у него только третья часть объемов адресной инвестиционной программы. Взяли крупные объекты, и то хорошо, — сказал председатель Союза строителей Александр Мишустин. — На районном уровне нужно создавать службы и передавать им функции заказчика, чтобы специалисты готовили документацию и контролировали. Это хорошо забытое старое»