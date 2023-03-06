Путь банкрота. Почему Алтайский край не освоил более 2 млрд рублей на бюджетных стройках

Более 2 млрд рублей в Краевой адресной инвестиционной программе и при капитальных ремонтах не освоили в 2022 году. Об этом на заседании по итогам года рассказал исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов, ссылаясь на официальный сайт региона. Он назвал несколько причин, почему строители отказываются от бюджетных строек, и объяснил, как можно исправить ситуацию.

Ведет к банкротству

Показатели освоения составили 15 млрд рублей — 88% от плановых значений.

Одной из главных причин, почему деньги не были потрачены, по мнению Ширшова, — несостоявшиеся аукционы на строительство и ремонт соцобъектов. Причем разного уровня финансирования — федерального, краевого и муниципального.

«Сегодня в крае участие строительных организаций в строительстве объектов госзаказа ведет к их убыточности и, как следствие, к банкротству, — считает Вячеслав Ширшов. — Именно несоответствие сметной стоимости строительства текущим реалиям привело к отказам строителей участвовать в аукционах по объектам, которые финансируется бюджетом».

Решение проблемы директор Союза строителей видит в переходе на ресурсно-индексный метод, который должен максимально приблизить расчетную стоимость работ на объектах капитального строительства к рыночной стоимости и повысить точность контрактов.

Строительство школы. altairegion22.ru

Плачевные последствия

Гендиректор компании «Барнаулстройизыскания» Виктор Вайгандт также покритиковал методы ценообразования и недобросовестных коллег. По его данным, стоимость строительно-изыскательных работ в сметах занижена и составляет всего 25−30% от фактической.

«Понимаю, что все хотят сэкономить, — сказал он. — Но стоимость работ и так можно сопоставить со стоимостью строительства санузла в двухподъездном 10-этажном доме. Но их значимость неоспорима».

Вайгандт добавил, что изыскатели, которые берутся за работу по 50% стоимости, роняют престиж профессии. Потому что не выполняют все полевые работы, которые предусмотрены нормативами — а значит недостоверно изучают площадку.

«Это влияет на верность расчета фундамента: дальнейшие последствия могут быть плачевными, — сказал он. — И заказчики считают, что изыскание не очень важный этап и экономят, но как только дом просел и появились трещины, сразу бегут к изыскателю и пытаются сложить ответственность на них».

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова.

Неподготовленный заказчик

Другой острый вопрос — профессионализм заказчика в сфере строительства. Сегодня вопросами подготовки техзадания занимаются руководители школ, больниц, библиотек и другие.

«Они не могут обладать всем объемом необходимых знаний, отслеживать меняющиеся правовые реалии, — уверен Вячеслав Ширшов. — Поэтому даже предоставленные федеральным законодательством возможности по увеличению сметной стоимости, корректировки проектов и заключения контракта с единственным поставщиком используются не всегда».

В этом отношении он похвалил только Министерство культуры края: там, по мнению Ширшова, строительным направлением руководят профессионалы.

Ситуацию с остальными структурами может исправить единая служба профессионального заказчика, которую необходимо создать в крае, считает эксперт.