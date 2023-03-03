Градсовет не разрешил строить черное здание на въезде в «светлый и нарядный» Барнаул

На Павловском тракте в районе Западного разъезда планируют построить магазин-склад для продажи крупногабаритной техники. Проект лаконичного черного комплекса с темным остеклением не пришелся по душе членам градсовета.

Адреса у участка пока нет. Будущий комплекс должен разместиться недалеко от аэропорта, на въезде в город. Ближайшие сооружения — склады.

Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов. Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов. Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов. Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов. Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов. Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов.

Архитектор Владимир Золотов подготовил проект эффектного черного комплекса с полностью остекленной входной группой. По плану, остеклить должны также ворота гаража, за которыми будут скрываться новенькие грузовики. У левого торца появится навес, поддерживаемый тонкими колонами.

Также архитектор представил второй вариант фасада — темно-серого цвета.

9 тыс. кв. м. — площадь участка; 1,5 тыс. кв. м. площадь здания.

На территории появится рекламная стела — так, чтобы ее было видно с Павловского тракта. Здание будут прикрывать деревья, которые растут у дороги.

Место для магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов.

Ни черный, ни темно-серый вариант здания не устроил членов градсовета. Экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко напомнил, что еще в 1990-е годы в генплан внесли изменения, чтобы организовать парадный и красивый въезд в город.

«Барнаул всегда отличался тем, что он светлый и нарядный, — сказал он. — Мне кажется, здесь нельзя помещать черное или серое здание. Мы можем получить некрасивый объект с темным остеклением на въезде в город. Само объемно-пространственное решение выполнено нормально, но цветовое нужно в корне изменить и сделать здание светлым».

Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте. Владимир Золотов.

Эксперта поддержал исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин: «Сегодня ехал из центра в сторону Павловского тракта. Из-под моста выныриваешь — справа тоже темно-серое промышленное здание с остеклением. Не самый приятный вид. Что касается самого объема — мастер поработал хорошо: функция соответствует внешнему облику».

Проект одобрили, но поручили доработать цветовое решение в рабочем порядке.

Комплекс с пуповиной

Также на градостроительном совете рассмотрели проект реконструкции административного здания на первом Балтийском проезде, 7.

На деле здесь задумали построить новый корпус и соединить его с уже существующим зданием небольшим переходом на уровне второго этажа.

15 тыс. кв. м. — площадь участка;

4,8 тыс. кв. м. — площадь здания, в том числе нового «крыла» — 1,8 тыс. кв. м.

Проект поддержали, но попросили учесть правовые тонкости.

«Если участок предоставлен в аренду для эксплуатация здания, то строительство на нем невозможно, поскольку это будет противоречить целевому назначению, — сказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев. — Построить объект возможно только путем реконструкции существующего — это нужно учесть».

Первый Балтийский проезд , 7. Владимир Золотов. Первый Балтийский проезд , 7. Владимир Золотов. Первый Балтийский проезд , 7. Владимир Золотов. Первый Балтийский проезд , 7. Владимир Золотов.

Кроме того, на заседании рассмотрели проблемный проект лестницы для небольшого корпуса на пр. Ленина, 106/1 и отправили его на доработку.