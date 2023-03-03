3 марта
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Недвижимость

Градсовет не разрешил строить черное здание на въезде в «светлый и нарядный» Барнаул

На Павловском тракте в районе Западного разъезда планируют построить магазин-склад для продажи крупногабаритной техники. Проект лаконичного черного комплекса с темным остеклением не пришелся по душе членам градсовета.

Проект магазина-склада "Подкова" на Павловском тракте.
Проект магазина-склада "Подкова" на Павловском тракте.
Владимир Золотов.

Адреса у участка пока нет. Будущий комплекс должен разместиться недалеко от аэропорта, на въезде в город. Ближайшие сооружения — склады.

Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.
Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.
Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.
Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.
Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.
Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.

Архитектор Владимир Золотов подготовил проект эффектного черного комплекса с полностью остекленной входной группой. По плану, остеклить должны также ворота гаража, за которыми будут скрываться новенькие грузовики. У левого торца появится навес, поддерживаемый тонкими колонами.

Также архитектор представил второй вариант фасада — темно-серого цвета.

9 тыс. кв. м. — площадь участка;

1,5 тыс. кв. м. площадь здания.

На территории появится рекламная стела — так, чтобы ее было видно с Павловского тракта. Здание будут прикрывать деревья, которые растут у дороги.

Место для магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Место для магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.

Ни черный, ни темно-серый вариант здания не устроил членов градсовета. Экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко напомнил, что еще в 1990-е годы в генплан внесли изменения, чтобы организовать парадный и красивый въезд в город.

«Барнаул всегда отличался тем, что он светлый и нарядный, — сказал он. — Мне кажется, здесь нельзя помещать черное или серое здание. Мы можем получить некрасивый объект с темным остеклением на въезде в город. Само объемно-пространственное решение выполнено нормально, но цветовое нужно в корне изменить и сделать здание светлым».

Проект магазина-склада &quot;Подкова&quot; на Павловском тракте.
Проект магазина-склада «Подкова» на Павловском тракте.
Владимир Золотов.

Эксперта поддержал исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин: «Сегодня ехал из центра в сторону Павловского тракта. Из-под моста выныриваешь — справа тоже темно-серое промышленное здание с остеклением. Не самый приятный вид. Что касается самого объема — мастер поработал хорошо: функция соответствует внешнему облику».

Проект одобрили, но поручили доработать цветовое решение в рабочем порядке.

Комплекс с пуповиной

Также на градостроительном совете рассмотрели проект реконструкции административного здания на первом Балтийском проезде, 7.

На деле здесь задумали построить новый корпус и соединить его с уже существующим зданием небольшим переходом на уровне второго этажа.

15 тыс. кв. м. — площадь участка;
4,8 тыс. кв. м. — площадь здания, в том числе нового «крыла» — 1,8 тыс. кв. м.

Проект поддержали, но попросили учесть правовые тонкости.

«Если участок предоставлен в аренду для эксплуатация здания, то строительство на нем невозможно, поскольку это будет противоречить целевому назначению, — сказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев. — Построить объект возможно только путем реконструкции существующего — это нужно учесть».

Первый Балтийский проезд, 7.
Первый Балтийский проезд, 7.
Владимир Золотов.
Первый Балтийский проезд, 7.
Первый Балтийский проезд, 7.
Владимир Золотов.

Первый Балтийский проезд, 7.
Первый Балтийский проезд, 7.
Владимир Золотов.
Первый Балтийский проезд, 7.
Первый Балтийский проезд, 7.
Владимир Золотов.

Кроме того, на заседании рассмотрели проблемный проект лестницы для небольшого корпуса на пр. Ленина, 106/1 и отправили его на доработку.

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