Как в Сикстинской капелле. Трешку с фреской Микеланджело продают за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, расписанную, как в Сикстинской капелле, продают за 12,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Социалистическом пр-т, 54. Объявление размещено на «Авито».

Трешку с фреской Микеланджело продают за 13 млн рублей в Барнауле

Площадь трешки составляет 94 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 137 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, девятом этаже в кирпичном доме 2005 года постройки.

В квартире сделали дизайнерский ремонт. Комнаты оформили в стиле минимализма. Стены сделали однотонными и выкрасили в приглушенные цвета. Владельцы использовали минимум интерьера и почти отказались от декора.

Однако для кухни-гостиной сделали исключение. Во всю стену написана репродукция Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама».

Во дворе находятся детская площадка и подземный паркинг. Рядом с домом расположены школs № 55 и № 27, магазины, торговые центры, фитнес центры, ВУЗы.

Ранее современную четырешку в тихом уголке старой Москвы продают за 35 млн рублей.