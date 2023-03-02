Кирпичный коттедж, в котором коврами устлан не только пол, но и стены, продают за 6,2 млн рублей. Он находится в пос. Плодопитомник, на Республиканской ул., 8. Объявление размещено на «Авито».

Старинную квартиру, полностью увешанную коврами, продают за 6,2 млн рублей в Барнауле

Площадь дома составляет 146 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 42 тыс. рублей.

Коттедж построили в 1997 году из кирпича. Он стоит на участке в 10 соток. На территории растет плодоносящий сад и вечнозеленые кедры. Также есть место для посадок.

Дом двухэтажный. На первом этаже расположены кухня, уютная гостиная, две спальни и санузел. Второй этаж занимают две просторные спальни с гардеробными.

В комнатах постелили различные ковры. В некоторых комнатах они украшают стены. В других же стены отделали декоративной рейкой.

Коттедж оснащен газовым отоплением и электро-котлом. Они стоят в отдельной котельной.

На участке построили летнюю кухню, баню, беседку для отдыха и другие хозяйственные постройки. Также есть два гаража.