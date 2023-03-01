Дом, который похож на поместье богатого господина, продают за 6 млн рублей. Он находится в микрорайоне Западный, на пр. Достоевского. Объявление размещено на «Авито».

Роскошное поместье с дорогой мебелью продают за 6 млн рублей в Барнауле

Площадь дома составляет 64 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь 93,7 тыс. рублей.

Дом находится на участке в 3,5 соток. Прилегающую территорию засадили газоном и выложили дорожки тротуарной плиткой. Участок огорожен забором из металлических прутьев.

Дом отделан изнутри в современном стиле из дорогих материалов. Здесь есть большой зал, обставленный кожаной мебелью и украшенный картинами и фресками.

В спальне поставили гарнитур из натурального дерева. Также есть рабочий кабинет, уютная кухня, коридор и совмещенный санузел.

Владельцы оставляют будущим хозяевам стенку в зале, встроенную кухонную мебель, бытовую технику и музыкальный центр.

На участке построили просторный гараж и большую летнюю кухню. Кроме того есть баня с парилкой и комнатой отдыха, капитальный погреб глубиной более 3 м, вольер для собаки и подсобные помещения.

На огороде поставили две теплицы, одну из которых отапливают газом. Так что хозяева могут не переживать за посадки.

Рядом с домом расположены детский сад № 75 и СОШ № 31.