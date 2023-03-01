Роскошное поместье с дорогой мебелью продают за 6 млн рублей в Барнауле

Площадь дома составляет 64 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь 93,7 тыс. рублей.
Дом находится на участке в 3,5 соток. Прилегающую территорию засадили газоном и выложили дорожки тротуарной плиткой. Участок огорожен забором из металлических прутьев.
Дом отделан изнутри в современном стиле из дорогих материалов. Здесь есть большой зал, обставленный кожаной мебелью и украшенный картинами и фресками.
В спальне поставили гарнитур из натурального дерева. Также есть рабочий кабинет, уютная кухня, коридор и совмещенный санузел.
Владельцы оставляют будущим хозяевам стенку в зале, встроенную кухонную мебель, бытовую технику и музыкальный центр.
На участке построили просторный гараж и большую летнюю кухню. Кроме того есть баня с парилкой и комнатой отдыха, капитальный погреб глубиной более 3 м, вольер для собаки и подсобные помещения.
На огороде поставили две теплицы, одну из которых отапливают газом. Так что хозяева могут не переживать за посадки.
Рядом с домом расположены детский сад № 75 и СОШ № 31.