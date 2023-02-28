Квартиру-лофт с человеческими ногами сдают за 65 тыс. рублей в месяц в Барнауле

Квартиру-студию в стиле лофт сдают за 65 тыс. рублей в месяц в Барнауле. Она находится на ул. 1905 года, 25. Объявление размещено на «Авито».

Квартира-студия, 90 кв. м за 65 тыс. рублей в месяц

Площадь студии больше, чем у некоторых двушек — 90 кв. м. Продавец просит оплачивать месяц сразу, без залога.

Квартира находится на последнем, 12 этаже. Владелец отмечает красивый вид на парк «Изумрудный» из окон. В качестве доказательства, она сфотографировала его на телефон — а в дополнение и свои ноги. Они в стоимость аренды не входят.

Студию оформили в стиле лофт. Стены отделаны красным кирпичом, на антресоли ведет металлическая лестница. Большая часть мебели выполнена из дерева.

Разбавляет суровый промышленный дизайн мягкая мебель ярких цветов. Она добавляет уюта.

Квартира свободна с 1 марта, заявляет продавец.