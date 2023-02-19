Разноцветную студию для принцесс продают за 3 млн рублей в Барнауле

Студию в розовых и желтых тонах продают за 2,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Юрина, 180Д. Объявление размещено на «Авито».

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Площадь студии небольшая — всего 23,7 кв. м. Однако квадратный метр стоит здесь немало — 120 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 16 этаже в кирпичном ЖК «Полковник». Из окон открывается красивая панорама города.

Прошлый владелец сделал свежий ремонт — натянул потолки и постели ламинат. Прихожую и главную комнату оформили в розовых тонах, включая интерьер и декор. Гостиную от кухни отделяют шторы.

Ванную комнату сделали желтой и украсили рисунками цветов. Балкон не стали оформлять.

В шаговой доступности расположены школа № 126, детский сад № 145, поликлиники, магазины. Парк «Эдельвейс» расположен в 10 минутах ходьбы.

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