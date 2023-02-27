Роскошный коттедж из красного кирпича продают за 14 млн рублей в Барнауле

Площадь коттеджа составляет 200 кв. м. Один квадратным метр стоит здесь ровно 70 тыс. рублей. Дом стоит на участке в семь соток.
Продавец предлагает использовать дом для коммерческих целей и переделать его под кафе, магазин или офис. Он уже получил разрешение администрации Железнодорожного района на вывод здания под нежилое помещение.
По словам владельца, дом находится в перспективном месте. Он стоит на перекрестке улиц Смирнова — Северо-Западная. Напротив находятся трамвайные остановки и большие баннеры — они хорошо подойдут для рекламы.
В коттедже есть газовое отопление и центральные коммуникации. Сами коммунальные платежи довольно низкие, заявляет продавец.
При этом дом неплохо подходит и для проживания. Здесь есть большая гостиная с роскошным красным диваном, уютную кухня, несколько спальных комнат и санузлов. Также владелец оборудовал сауну и бильярдную.
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