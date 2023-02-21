Элитную усадьбу, окруженную высокими соснами, продают за 88 млн рублей в Барнауле. На участке находится гостевой дом. Квартиры находятся на Горнолыжный пр. Объявление размещено на «Авито».

Лесную усадьбу с живописным видом продают за 88 млн рублей в Барнауле

На участке в 12 соток расположены два дома — хозяйская усадьба и гостевой дом. Общая площадь — 413,7 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 212,7 тыс. рублей.

Дома находятся в коттеджном охраняемом поселке «Гринвуд». Отличительная особенность поселка — все дома построены в едином стиле.

В гостевом доме два этажа. На первом этаже находятся технические помещения — это гараж на два авто, комната садовника и котельная, которая отапливает два дома. На втором этаже размещены гостиная, спальня и санузел.

Хозяйская усадьба же намного больше — в ней четыре этажа. Здесь есть шикарная гостиная, уютные спальни и забавная детская игровая комната. Дополнительно есть подсобные помещения и хранилище с холодильным оборудованием.

В обоих домах хозяева оставляют всю мебель и бытовую технику.

Участок оформили со вкусом. Построили детскую площадку, оборудовали зону отдыха и оформили красивый сад.

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