Лесную усадьбу с живописным видом продают за 88 млн рублей в Барнауле

На участке в 12 соток расположены два дома — хозяйская усадьба и гостевой дом. Общая площадь — 413,7 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 212,7 тыс. рублей.
Дома находятся в коттеджном охраняемом поселке «Гринвуд». Отличительная особенность поселка — все дома построены в едином стиле.
В гостевом доме два этажа. На первом этаже находятся технические помещения — это гараж на два авто, комната садовника и котельная, которая отапливает два дома. На втором этаже размещены гостиная, спальня и санузел.
Хозяйская усадьба же намного больше — в ней четыре этажа. Здесь есть шикарная гостиная, уютные спальни и забавная детская игровая комната. Дополнительно есть подсобные помещения и хранилище с холодильным оборудованием.
В обоих домах хозяева оставляют всю мебель и бытовую технику.
Участок оформили со вкусом. Построили детскую площадку, оборудовали зону отдыха и оформили красивый сад.
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