16 февраля
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Недвижимость

Ничего лишнего. Лаконичную четырешку в стиле high-tech продают за 10,6 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру в стиле high-tech с минимумом интерьера продают за 10,6 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Сухэ-Батора, 33. Объявление размещено на «Авито».

Лаконичную четырешку в стиле high-tech продают за 10,6 млн рублей в Барнауле
Лаконичную четырешку в стиле high-tech продают за 10,6 млн рублей в Барнауле
Авито

Четырешка довольно просторная — 141 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь прилично — 75 тыс. рублей.

Квартира занимает последний, шестой этаж в кирпичном доме 2005 года постройки. В подъезде есть один пассажирский лифт.

В квартире сделали евро-ремонт в стиле high-tech. Его отличает минимум декора — только необходимая мебель и однотонные цвета: бежевый. коричневый и черный. Комнаты оформили деревом, стеклом и декоративной штукатуркой.

Планировка в квартире максимально продуманная. Все комнаты изолированы. Есть просторная гостиная, кухня со столовой зоной, родительская спальня и детская комната, отдельный кабинет. А также ванная комната, два санузла и три лоджии.

Рядом с домом находятся школы № 81, 84, 114 и школа-интернат № 3. В шаговой доступности — спортивные центры, продуктовые магазины и гипермаркеты.

В Москве продают уютную квартиру с панорамными видами на столицу России за 43,6 млн рублей.

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