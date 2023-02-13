13 февраля
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Недвижимость

Красота и роскошь. Трешку в стиле лофт продают в «Столичном» за 17,7 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с ремонтом в стиле «Современный лофт» продают за 17,7 млн рублей в Барнауле. Она находится в ЖК «Столичный» на ул. 1905 года, 25. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 108 кв. м за 17,7 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 108 кв. м за 17,7 млн рублей
Авито

Площадь стильной трешки — 108 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему хозяину в немаленькую сумму — 163,8 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 12 этаже в ЖК «Столичный». Он расположен в самом центре города. Здесь — рукой подать до Молодежного театра им. Золотухина, Изумрудного парка и стадиона им. С. Клечевни.

Высота потолков в квартире достигает 5 м, поэтому здесь сделали два этажа. Стены оформили красным кирпичом и декоративной штукатуркой. Полы выложили ламинатом. Лестницу сделали из металла и дерева.

Декора в квартире немного — это живые цветы, икебана и деревянные композиции. Интерьер тоже подобран в стиле минимализма — черных и белых цветов.

На первом этаже находятся прихожая, гостиная совмещенная с кухней, спальня и ванная комната. Второй этаж занимают прачечная, гардеробная, санузел и комната свободного назначения.

В самом доме расположены стоматология, Wildberries, Ozon, «Красное&Белое», студии красоты и барбершопы. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты и колледжи.

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