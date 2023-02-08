Большой коттедж с личным бассейном и баней продают за 12,5 млн рублей. Он находится в поселке Плодопитомник на ул. Цветы Алтая. Объявление размещено на « Авито ».

Шикарный коттедж в живописном месте продают за 12,5 млн рублей в Барнауле

Дом очень просторный — 217 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 57 тыс. рублей.

Коттедж стоит на живописном участке в 10 соток. Владельцы как следует постарались над его внешним видом. Высадили хвойные и фруктовые деревья, оформили зеленый газон, украсили небольшими кустиками. А также выложили дорожки из камня.

Внутри коттедж тоже выглядит неплохо. В комнатах установили панорамные окна в пол. В сердце дома — гостиной — поставили большой кирпичный камин. Кухню отделали деревом. На террасе обустроили зону отдыха с мягкими диванами. Также сделали отдельный спортзал.

В доме шесть жилых комнат и два этажа. На участке владельцы построили застекленный бассейн, баню с сауной и детскую площадку.

Ранее четырехкомнатную квартиру в стиле барокко продают за 140 млн рублей в Москве.