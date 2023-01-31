Четырехкомнатную квартиру в стиле барокко продают за 140 млн рублей в Москве. Она находится на Ленинском пр-те, 111к1. Объявление размещено на «Авито».

Затейливую четырешку в стиле барокко продают за 140 млн рублей в Москве

Площадь итальянской четырешки — 176 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 795 тыс. рублей.

Квартира находится на 24 этаже из 48. Рядом с жилым комплексом находится лесопарк с прудом.

Комнаты в квартире оформили в стиле барокко, обставили дорогой мебелью и скульптурами. Стены украшают витиеватые узоры и картины эпохи Возрождения.

По словам продавцов, дизайн квартиры разрабатывал именитый архитектор. Мебель и предметы искусства делали на заказ. Теперь она достается новому владельцу.

В шаговой доступности от дома расположены магазины, рестораны, фитнес с бассейном, престижные ВУЗы и частные школы.

Кстати, в Барнауле продают четырешку, озаренную радугой.