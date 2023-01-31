Затейливую четырешку в стиле барокко продают за 140 млн рублей в Москве

Площадь итальянской четырешки — 176 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 795 тыс. рублей.
Квартира находится на 24 этаже из 48. Рядом с жилым комплексом находится лесопарк с прудом.
Комнаты в квартире оформили в стиле барокко, обставили дорогой мебелью и скульптурами. Стены украшают витиеватые узоры и картины эпохи Возрождения.
По словам продавцов, дизайн квартиры разрабатывал именитый архитектор. Мебель и предметы искусства делали на заказ. Теперь она достается новому владельцу.
В шаговой доступности от дома расположены магазины, рестораны, фитнес с бассейном, престижные ВУЗы и частные школы.
Кстати, в Барнауле продают четырешку, озаренную радугой.
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