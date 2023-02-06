6 февраля
﻿
Недвижимость

Коттедж из золота с сауной в подвале продают за 35 млн рублей в Барнауле

Большой коттедж с царской отделкой продают за 35 млн рублей в Барнауле. Он находится на ул. Аванесова. Объявление размещено на «Авито».

Коттедж, 369,7 кв. м за 35 млн рублей
Коттедж, 369,7 кв. м за 35 млн рублей
Авито

Площадь коттеджа поражает воображение — 369,7 кв. м. Один «жилой квадрат» такого богатства стоит 94 тыс. рублей.

Коттедж находится на участке в пять соток в нагорной части города. На территории выделили участок под большой сад — в нем растут яблони и многолетние хвойные деревни. Также есть личные теплица и бассейн.

Дом строили по индивидуальному проекту. В комнатах сделали большие окна, а стены выполнили в пастельных тонах. Благодаря этому в помещении много света.

На первом этаже находятся большая гостиная с каменным камином. Она совмещена с кухней и столовой с обеденным столом на шесть человек. Также есть зимний сад с зоной отдыха и выходом на террасу.

На втором этаже размещены три спальные комнаты с общим балконом, санузел и небольшой зал с видом на город.

В подвальном помещении оборудовали сауну. Ее отделали натуральным камнем. При желании здесь можно дополнительно обустроить спортивный зал или бильярдную.

В шаговой доступности — набережная и Нагорный парк, в 15 минутах находится центр города.

Ранее в Барнауле продавали золотой дворец в стиле XVIII века за 36 млн рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость