Коттедж из золота с сауной в подвале продают за 35 млн рублей в Барнауле

Большой коттедж с царской отделкой продают за 35 млн рублей в Барнауле. Он находится на ул. Аванесова. Объявление размещено на «Авито».

Площадь коттеджа поражает воображение — 369,7 кв. м. Один «жилой квадрат» такого богатства стоит 94 тыс. рублей.

Коттедж находится на участке в пять соток в нагорной части города. На территории выделили участок под большой сад — в нем растут яблони и многолетние хвойные деревни. Также есть личные теплица и бассейн.

Дом строили по индивидуальному проекту. В комнатах сделали большие окна, а стены выполнили в пастельных тонах. Благодаря этому в помещении много света.

На первом этаже находятся большая гостиная с каменным камином. Она совмещена с кухней и столовой с обеденным столом на шесть человек. Также есть зимний сад с зоной отдыха и выходом на террасу.

На втором этаже размещены три спальные комнаты с общим балконом, санузел и небольшой зал с видом на город.

В подвальном помещении оборудовали сауну. Ее отделали натуральным камнем. При желании здесь можно дополнительно обустроить спортивный зал или бильярдную.

В шаговой доступности — набережная и Нагорный парк, в 15 минутах находится центр города.

Ранее в Барнауле продавали золотой дворец в стиле XVIII века за 36 млн рублей.