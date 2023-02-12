Современную двушку с видом на Обь продают в Барнауле за 6,1 млн рублей

Автор объявления указывает, что квартиру продают из-за переезда собственников в другую страну.
Высота потолков в помещении три метра, в квартире частичный ремонт по дизайнерскому проекту.
В двушке утеплили лоджию, сделали теплые полы с регулировкой по всей квартире. Есть выводы и проводка для кондиционера.
В доме есть подземный паркинг, в который можно попасть не выходя из дома. Участок благоустроенный, на нем есть детская и спортивная площадки, зоны отдыха.
Автор объявления пишет, что у доме есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение, консьерж.
Кстати, уютную двушку на Павловском тракте продают за 6 млн рублей в Барнауле.