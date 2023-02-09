Коттедж с башнями и голубой крышей продают за 14,9 млн рублей в Барнауле. Он находится на ул. Антона Петрова, 304. Объявление размещено на «Авито» .

Сказочный теремок с голубой крышей продают за 14,9 млн рублей в Барнауле

Площадь коттеджа — 256 кв. м. Один «жилой квадрат» сказочного теремка стоит 58 тыс. рублей. Дом строили из кирпича. Стены сделали белыми, а крыши — голубыми.

Коттедж стоит на участке в 10 соток. На его территории хозяева построили два гаража на четыре машины, развели большой огород и сад. Здесь растет все, что душе угодно: помидоры, огурцы, лук, чеснок, укроп и другая зелень. А чуть поодаль раскинулись плодовые деревья и кустарники: яблоки, груши, вишня, виноград, виктория, малина.

На первом этаже дома расположены гостиная с каменным камином, кухня и спальня, которую можно переделать под кабинет. Также на этаже находится санузел, личный бассейн с подогревом воды и сауна.

На втором этаже размещены три спальни и ванная комната.

В Москве же пятирешку в настоящем дворце продают за 150 млн рублей.